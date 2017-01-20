Если бы Кристиан Диор дожил до наших дней, ему исполнилось бы 112 лет, и он очень гордился бы тем, что одна из самых красивых актрис современности Шарлиз Терон представляет яркий парфюм его бренда, а платья Dior надевают самые стильные звезды на торжественные мероприятия. В нашей подборке вы найдете 10 платьев разных годов. Какие вам нравятся больше?

Шарлиз Терон

Ультракороткая стрижка и лаконичное белое платье Шарлиз Терон покорили критиков на 85-й церемонии вручения премии «Оскар». Строгие линии отлично подчеркивали точеную фигуру известной актрисы, расставшейся с локонами годом ранее ради съемок в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». «Когда я прочитала сценарий "Безумного Макса", то поняла, что такой характер мне еще не приходилось играть. Я взволнована, счастлива и горю от нетерпения», — признавалась она.

Николь Кидман

Николь Кидман выбрала украшенное вышивкой белое платье для 83-й церемонии вручения премии «Оскар». Ее сопровождал супруг Кит Урбан. Тогда разговоры о том, что они не пара, были популярны в кругу светских сплетников. Всплывают они и сейчас, хотя Кит и Николь уже отметили десятилетие отношений — и ничего не предвещает их скорого расставания.

Деми Мур

Нежный оттенок платья в греческом стиле, которое выбрала Деми Мур для 66-й церемонии вручения премии «Золотой Глобус», сделал ее визуально моложе, отмечали глянцевые журналы. Увы, это не помогло ей удержать рядом с собой Эштона Катчера, который покинул ее спустя пару лет, а после развода в 2013 году и вовсе оформил отношения с Милой Кунис и обзавелся двумя детьми.