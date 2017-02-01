С каждым годом аксессуары играют все более важную роль в формировании образа в целом. То, какие перчатки вы носите, какой шарф подбираете к пальто, как ухаживаете за лодочками и какую сумку ставите на стол, теперь говорит о вас даже больше, чем пару десятилетий назад.

Правильные аксессуары — правильное первое впечатление. Согласитесь, если вы приходите на встречу с деловым партнером с дорогой сумкой в руках, то чисто инстинктивно вам хочется доверять больше, чем если бы вы пришли со старой, поношенной сумкой из Zara. Не согласны?

Предлагаем выяснить, зачем покупать дорогие it-bags и почему хотя бы одна статусная сумка должна быть у каждой женщины.

Для начала разберемся, что же такое it-bags и почему не каждая дизайнерская сумка может ею стать. Отличительная черта сумки, которая получит приставку «it», — ее популярность среди икон стиля конкретного модного периода. Такая сумка должна быть приметой времени и отвечать запросам женщины. Например, Chanel 2.55 (небольшая стеганая сумка с длинной золотой цепочкой) появилась в 1955 году, Коко Шанель устала носить свою сумочку в руках и решила создать более универсальный аксессуар, который сделает каждую женщину чуть-чуть свободнее. Носить такую сумку — чувствовать свою связь с историей.

Главная причина потратиться, например, на Birkin от Hermes — долговечность. Обычно за четыре сезона мы меняем более двух дешевых сумок. Birkin же вы вряд ли смените и через 10 сезонов. Материалы, которые используются для статусных it-bags, популярных не первое десятилетие, очень износостойки. Именно поэтому лучше отдать предпочтение базовой модели, а не размениваться на ежесезонные новинки. Кстати, ту же Hermes потом можно продать на аукционе, а что? Прецеденты уже были.

Дизайн, который никогда не выйдет из моды. Как бы арт-директоры крупных брендов не старались менять базовые модели сумок, но Lady Dior от Dior, Peekaboo от Fendi, Speedy от Louis Vuitton и другие навсегда останутся знаковыми, вне зависимости от материала, цвета или новой фактуры. А это значит, что можно не беспокоиться о трендах, а просто брать свою любимую сумку с собой всегда и везде. В данном случае стиль будет в деталях, никто не сможет обвинить вас в дурновкусии.

Возможность почувствовать что-то общее с любимой звездой — один из аргументов, который обладательницы It-bag приводят при ответе на вопрос о своей сумке. Поклонницы сериала «Секс в большом городе», например, спешат за обновленной версией сумки Baguette от Fendi, именно такую героиня Сары Джессики Паркер носила добрую половину сериала. А некоторые успешные фильмы и вовсе дарят свои названия сумкам. Вы знали, что к классическим it-bags от Prada теперь относится модель, которую Мерил Стрип носила в фильме «Дьявол носит Prada», сумка, кстати, так и называется — Devil wears Prada.

И, наконец, особенный статус. Мы уже упомянули, что дорогая дизайнерская сумка в руках у женщины добавляет несколько дополнительных баллов к презентабельности. Если вы можете позволить себе Dionysus от Gucci (одна из самых последних и популярных it-bags), значит, серьезно относитесь к своему внешнему виду, а для этого много и усердно работаете и, в принципе, очень успешны. Согласитесь, приятно, когда о вас хорошо думают.

Фото: pinterest.com