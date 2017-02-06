Зимой так хочется укутаться в уютный и теплый свитер, спрятать пару лишних килограммов за платьем комфортного кроя... К счастью, в этом сезоне подобные желания в тренде — образы в стиле oversize занимают лидирующие позиции в модных чартах!

Рассказываем, как носить безразмерные вещи и выглядеть при этом женственно и стильно.



Пуховик

С помощью стильного объемного пуховика можно составить не только теплый, но и модный ансамбль в духе oversize. Для этого выбирайте нарочито свободный, будто снятый с чужого плеча пуховик, чтобы в него можно было укутаться, словно в плед. Сочетайте его с подчеркнуто женственными вещами — ботильонами на высоком устойчивом каблуке, платьями А-образного силуэта и плотными колготками.

Пальто

Гиперобъемное пальто подойдет не только для межсезонья. Накиньте его поверх приталенной стеганой куртки и получите актуальный многослойный комплект. А чтобы образ вышел динамичным, откажитесь от скучных и сдержанных тонов в пользу ярких цветов или нежных пастельных оттенков.

Свитер

Фаворит ансамблей в стиле oversize — огромный фактурный свитер. Его можно использовать в качестве объемного пуловера в casual-комплектах с брюками чиносами или дудочками, с женственной юбкой из кружева, чтобы продемонстрировать контраст фактур, как уютное мини-платье в компании плотных колготок и грубых ботинок. Но самым актуальным сочетанием этой зимы считается комбинация свитера-oversize с легкими платьями и юбками-плиссе.

Платье

Безразмерное платье из трикотажа или хлопкового полотна будет льстить любой фигуре. Правда, при верном подборе компаньонов комплекта. А ими можно считать ботильоны по щиколотку или сапоги на высоком каблуке, плотные темные колготки и сумку на длинном ремешке — в этом случае лишний объем будет спрятан за свободным силуэтом платья, а с помощью обуви и аксессуаров силуэт визуально вытянется и будет казаться стройнее.

Сумка

Если все эти огромные вещи не для вас, но тенденцию все же примерить захотелось, обратитесь к аксессуарам, в частности, к сумкам-тоутам и шопперам. Сегодня среди экземпляров, созданных для похода по магазинам, есть достойные варианты, с которыми не стыдно явиться в офис или прогуляться по городу. Да и все необходимое в подобную сумку поместится с легкостью!

Фото: forzieri.com, netaporter.com, lamoda.ru, la redoute.ru, промо брендов