Зима — не лучшее время для модных экспериментов. Обычно в холодное время года мы пересматриваем свой гардероб и делаем ставку на теплые и практичные вещи. Правда, на самом деле они являются такими не всегда. Мы составили список из шести вещей, от которых лучше отказаться зимой.

Обувь на тонком и высоком каблуке

Не можете отказаться от любимых шпилек даже зимой? И очень зря, ведь хождение по льду в сапогах или ботильонах на шпильке может быть не только вредно, но и даже опасно! Во-первых, постоянное ношение обуви на высоких каблуках негативно сказывается на суставах и всей осанке в целом, а также способствует появлению варикоза. Во-вторых, чем выше каблук, тем больше вероятность того, что вы можете не удержаться на льду и упасть, подвернув ногу. Ну и, в-третьих, если вы думаете, что сможете легко и красиво пробежаться до метро по тонкому льду, то ошибаетесь, поскольку вы будете больше похожи на цирковую гимнастку, которая тщетно пытается удержать равновесие вопреки всем законам гравитации. Если все эти советы вас все равно не убедили, то хотя бы постарайтесь не носить шпильки в гололед, а надевайте их в тех случаях, когда вы передвигаетесь на машине.

Короткий пуховик

Еще одна вещь, которая вряд ли пригодится в условиях российской зимы. Да, они красивые и стильные, но при минусовой температуре вредны для здоровья — застудить почки и поясницу ничего не стоит. Увы, короткий пуховик подходит лишь тем, кто за рулем, а вот для долгих прогулок в парке стоит присмотреться к более практичным вариантам длиной до колена.

Широкие брюки

Широкие брюки в этом году вернулись на модный подиум, поэтому многие девушки решили, что их нужно обязательно иметь в своем гардеробе. И с этим сложно поспорить. Но вот в слякотную или снежную пору они не совсем уместны — вы рискуете превратить низ брючин в рванину за рекордный срок.

Укороченный свитер

Присматриваетесь к модному в этом сезоне короткому свитеру? Сначала подумайте, с чем именно и куда вы будете носить такую вещь. Короткий свитер — очень непрактичная вещь для холодного времени года, поскольку он толком не греет, да и сочетать его особо и не с чем. Лучше сделать ставку на классический свитер, но модного оттенка или с интересным принтом, или выбрать утепленную толстовку.

Прозрачные вещи на каждый день

Многие знают, что та одежда, которая интересно и оригинально смотрится на подиуме, совсем не подходят для обычной жизни. Это правило касается и прозрачных вещей. Прекрасно, если вашей фигуре может позавидовать любая модель, но не стоит демонстрировать ее всем подряд. Например, выбираете полупрозрачную блузку, наденьте под низ топ, а не игривый кружевной бюстгальтер. Разумеется, любые полупрозрачные юбки, блузы или же платья не подойдут для работы, даже если у вас самая демократичная обстановка.

Меховые аксессуары

С приходом зимы многие переходят на вещи с меховой отделкой или из меха. Но если покупка парки, отороченной мехом, вполне оправдывает себя, то бесконечные меховые аксессуары уже начинают раздражать. Меховые брелоки, смешные сумки, напоминающие меховых монстров, и даже теплые варежки — все вместе это смотрится безвкусно, поэтому сочетать столько меховых аксессуаров в одном образе строго не рекомендуется! Старайтесь надевать их по отдельности, чтобы не превратиться в снежного человека.

Фото: gettyimages.com, shutterstock.com, istockphoto.com

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