Туфли — слишком важный аксессуар для любого образа. Они могут стать как изюминкой, так и полностью испортить впечатление от вашего look’а. Порой вы тратите десятки тысяч рублей на обувь, которая на самом деле выглядит так, будто вы нашли ее на рынке. Разбираемся, почему так происходит.

Слишком высокая платформа

Девушки маленького роста часто грешат туфлями на очень высокой платформе. Сколько бы такая обувь ни стоила, выглядит это пошло, некрасиво и действительно дешево. А еще платформа делает ноги похожими на копытца и, согласитесь, ходить в таких туфлях довольно тяжело.

Лучше приобретать туфли на небольшой платформе или же совсем без нее. Так вы будете чувствовать себя более комфортно и выглядеть элегантно.

Туфли не по размеру

Вне зависимости от того, мала вам обувь или велика, ваша походка будет выглядеть ужасно. Совершенно не имеет значения, насколько туфли великолепны, покупайте только ту пару, которая идеально садится по ноге. Стоит обращать внимание на колодку: если стопа широкая, то края могут слишком сильно отходить или палец будет случайно выглядывать из туфли. Все это портит впечатление от вашего образа в целом — лучше сдавайте импульсивные покупки обратно в магазин, не надеясь на то, что кожа растянется или вы наденете колготки поплотнее.

Сочетание в одной паре нескольких фактур или цветов

Выбор особенной пары, например, с различными украшениями, всегда вызывает трудности. Бархатные банты, стразы и искусственные камни, звериные принты точно сделают ваши туфли похожими на китайскую подделку с рынка. Но! Чувство меры все исправит: например, однотонные бархатные лодочки, туфли из металлизированной кожи или элегантные босоножки полностью леопардовой расцветки выглядят стильно. Главное правило — не смешивать текстуры и цвета.

Перебор металлических вставок

Ремни, заклепки, пряжки, застежки-молнии и, боже упаси, шипы смотрятся на любой обуви ужасно, если дизайнер перестарался. Конечно, для некоторых образов можно подобрать обувь с заклепками, например, чтобы разбавить спокойный look байкерскими ботинками. Важно только, чтобы все металлические вставки были плоскими, не закрывали слишком большую площадь обуви, а сами туфли были не из блестящего или яркого материала.

Потертости на обуви

Носите свои любимые туфли уже пятый сезон подряд? Не можете их выбросить, потому что заплатили за них слишком много? Наш совет — смело расставайтесь с такой парой. Уже никто и не подумает, что эти туфли дорогие и статусные, если у них отбит носок, замялась пятка и исцарапан каблук. Особенно механические повреждения бросаются в глаза на замшевой и бархатной обуви.

Слишком много искусственной кожи

Конечно, вы думаете, что люксовая обувь шьется только из натуральных материалов, но, например, в условиях России искусственная кожа носится даже лучше, да и многие марки перешли на современные искусственные материалы. Впрочем, не всякая искусственная пара выглядит стильно — натуральные ботфорты будут выглядеть намного лучше, чем точно такие же, но из заменителя, похожего на клеенку.

Лакированные туфли

К сожалению, лак — не самый практичный материал, хотя очень красивый. Но то, что обувь из гладкой, матовой кожи смотрится дороже — факт. Будьте аккуратны с лаковыми туфлями, здесь важно не переборщить с блеском и выбирать только нейтральные цвета: бежевый, черный и иногда винный. И никакого розового или голубого — времена рейвов уже прошли.

Фото: pinterest.com, asos.com, jeffreycampbell.com