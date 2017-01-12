Вы наверняка выбрали для новогодней вечеринки яркое сверкающее платье из бархата, в пайетках или из сияющей ткани-ламе. А теперь это великолепие висит в шкафу, вы смотрите на него периодически с тяжелым вздохом — почему ваша жизнь не сплошной праздник, чтобы можно было носить его каждый день? Однако спешим вас обрадовать: вечерним и коктейльным нарядам при грамотном подходе найдется место и в повседневной жизни. В доказательство тому предлагаем изучить пять повседневных look’ов, в которых вечернее платье будет смотреться скромно и лаконично.

Бархатное платье

Женственное бархатное платье на тонких бретелях, в котором вы встретили Новый год, приживется и в рабочих буднях, если подобрать ему подходящую компанию. Комфорт образу с таким платьем придаст водолазка или облегающий свитер, а от последних сантиментов и праздничного характера удастся избавиться с помощью строгих аксессуаров типа сумки-портфеля из гладкой кожи и лаконичных ботильонов на устойчивом каблуке.

1. Платье SELF MADE, 14 500 руб. 2. Свитер SAINT LAURENT, 40 888 руб. 3. Сумка Guess, 6 645 руб. 4. Ботильоны Steve Madden, 12 590 руб. 5. Колготки Monki, 365 руб.

Платье-комбинация

Нежное платье-комбинация из невесомого шелка с кружевной отделкой в повседневной жизни подружится со свитером-oversize и ботфортами на плоском ходу. Дополните look теплым пальто-коконом и яркой сумочкой cross-body — и смело отправляйтесь в таком виде за покупками или на встречу на подругами.

1. Пальто TOM ASH, 20 100 руб. 2. Платье A.G.P., 34 300 руб. 3. Сумка Maslov, 22 300 руб. 4. Свитер Rosol Dress2Travel, 17 800 руб. 5. Ботфорты Patrizia Pepe, 23 580 руб.

Платье с пайетками

Короткое платье в сверкающих пайетках может стать основой стильного образа с яркой спортивной ноткой. Но это в том случае, если вы выбрали платье простого кроя без сложных декоративных элементов. Скомбинируйте его с объемным свитшотом, меховыми кроссовками-йети и городским рюкзаком. Тепла комплекту добавят плотные колготки и шапочка-бини.

1. Свитшот GIRLSINBLOOM, цена по запросу 2. Платье ASHISH, цена по запросу 3. Рюкзак SCORA, 15 300 руб. 4. Кроссовки PIERRE HARDY, 77 200 руб.

Кружевное платье

С кружевным платьем, неважно, какой оно длины, получится превосходный многослойный комплект, модный в этом сезоне и актуальный в условиях российской погоды. Поиграйте на контрасте длины и фактур и соедините в одном ансамбле кружевное платье и вязаное платье свободного кроя. Чтобы не казаться капустой, дополните наряд широким ремнем или сумкой-поясом и не забудьте про комфортные зимние ботинки.

1. Платье H&M, 3 999 руб. 2. Платье Monki, 2 920 руб. 3. Сумка Furla, 51 750 руб. 4. Ремень Glamourous, 923 руб. 5. Ботинки See by Chloe, 28 200 руб.

Коктейльное мини-платье

Приталенное платье для коктейлей не должно прятаться в шкафу до следующего ближайшего торжества. Выгуливайте его в компании мужского жакета, плотных колготок и женственных ботильонов. Подобная комбинация будет гармонично выглядеть и в рабочей атмосфере, и в более неформальной обстановке.

1. Платье Kenzo, 28 029 руб. 2. Жакет RACIL, 29 875 руб. 3. Сумка Cromia, цена по запросу 4. Ботильоны Tommy Hilfiger, 12 990 руб. 5. Колготки Monki, 365 руб.

Фото: DressOne.ru, Netaporter.com, Aizel.ru, Asos.com, Lamoda.ru, промо брендов, Vogue.com

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