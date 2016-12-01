С наступлением холодов нам пришлось забыть не только о коротких юбках и легких платьях, но и о тонких полупрозрачных колготках. Впрочем, это вовсе не значит, что пора убрать их из своего гардероба. Зимой популярностью пользуются колготки из микрофибры различной плотности. В этом сезоне производители предлагают отличный ассортимент цветовой гаммы, так что выбрать действительно есть из чего.

Немного истории

История колготок ведет свой отсчет с изобретения в 1938 году жившим в Америке французским иммигрантом Дюпоном высокопрочного синтетического волокна — нейлона. Законодательница моды того времени, танцовщица и актриса Энн Миллер, первой оценила новинку, а уже в 1940 году нейлоновые колготки пользовались популярностью у всех женщин Соединенных Штатов. В 50-е годы, после окончания Второй мировой войны, приостановившееся производство вновь заработало, вызвав огромные очереди за привычной и доступной в наше время деталью женского гардероба. Появились бесшовные колготки, изобретались новые волокна, а также началась мода на короткие юбки и платья — все это усиливало популярность колготок. Сегодня уже трудно представить, что совсем недавно их попросту не существовало, а пару десятков лет назад в нашей стране колготки латали клеем, лаком для ногтей и штопали, чтобы продлить жизнь дефицитной дорогой вещи. Современная проблема заключается в выборе стильных колготок в зависимости от сезона и трендов. Попробуем разобраться, какие колготки следует носить зимой.

Многие девушки совершают ошибку, надевая капроновые тонкие телесные колготки зимой. Во-первых, холодно, во-вторых, выглядит по-сиротски, а не стильно. Ужасаясь молодежному выбору, модный блогер @tetyamotya советует заменить их на мелкую бежевую сетку: «Холоднее точно не будет, зато выглядит это куда более стильно». Совет скорее ироничный, поскольку в таком виде вы вряд ли дойдете до ближайшего угла улицы — замерзнете. Оптимальный же выбор зимой — колготки из микрофибры плотностью от 60 ден и выше. Такой выбор имеет сразу несколько плюсов: тепло, стильно, да и прослужат колготки гораздо дольше летних тонких. Что делать, если в наряде нет ничего черного? В этом случае вас выручат колготки кофейного и темно-синего оттенков. Кстати, колготки с ультрамодным принтом, например, леопардовым, — отличная идея.

Зимой часто можно встретить фантазийные вязаные колготки разных цветов. На витринах смотрятся очень соблазнительно, однако в реальной жизни сочетать их лучше с юбками и платьями длиной миди и макси. Так они не будут выглядеть неуместно и вызывающе, но при этом добавят наряду изюминку. Обратить внимание рекомендуем на коричневые ажурные колготки, которые стоит носить с вязаными платьями-свитерами нейтральных цветов.

Колготки Falke 3400 руб., Wolford 3500 руб., Calzedonia цена по запросу

Модные тренды зимы

Один из ярких трендов этого сезона — цветные колготки. Дизайнеры продемонстрировали их на многих показах осенне-зимнего сезона. Актуальные расцветки совпадают с палитрой сезона: изумрудный, сиренево-фиолетовый, горчичный, алый. Для вдохновения можете посмотреть показ Anna Sui.

Alexander Wang, Anna Sui, Anna Sui

Дизайнер предлагает сочетать цветные колготки с кружевными платьями в тон или с модной в этом сезоне шотландской клеткой с одинаковым с колготками основным цветом. Понравятся броские цвета и поклонникам стиля джипси. Яркие колготки можно надеть и с однотонным спокойным платьем.

Еще более смелый колготочный тренд — принты. У Anna Sui это цветочный рисунок, который она рекомендует надевать к летящим платьям со схожими цветочными мотивами. Подходит любителям бохо-стиля. Любители этники тоже могут разнообразить свой наряд колготками со стилизованным орнаментом. Другой популярный в этом сезоне принт — леопардовый. В этом случае лучше сделать колготки основным акцентом, выбирая однотонный наряд спокойной цветовой гаммы.

Не сдает свои позиции и популярность стиля гранж. Колготки, подходящие к нему по стилистике, продемонстрировал Alexander Wang. Разумеется, если панк-рок — это не ваш образ жизни, место колготкам с рок-мотивами найдется только на вечеринке в ночном клубе. Выбирайте черные колготки со смелыми принтами, например, усыпанные звездами или в крупную черную сетку.

ФОТО: instagram, style.com, промо марок