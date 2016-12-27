Мы уже писали про крутые и модные сумки этой зимы. Насмотревшись на дизайнерскую красоту, читатели спросили: а где купить недорогую сумку, чтобы и покупка сильно не ударила по бюджету, и быть в тренде? Мы изучили ассортимент бюджетных марок, а также познакомились с работами российских дизайнеров, чтобы рассказать, где купить классные недорогие сумки.

Сумка через плечо

Кросс-боди сумки на пике популярности. Поэтому неудивительно, что нам удалось найти практически идентичные модели у знаменитых брендов и бюджетных марок. Сравните, например, сумку Celine за 2000 евро и ее аналог в магазине Zarina. Безусловно, качество материалов и фурнитуры у второй сумки будет проигрывать. Однако за 1699 рублей вы получите тот же дизайн, да еще и в модных изумрудном и пудровом цветах.

Слева сумка Celine, справа Zarina 1699 руб.

Та же история с сумкой через плечо Chloe за 80 с лишним тысяч рублей и сумки Incity за 1599 рублей. Дизайн бюджетного варианта ничем не уступает своему именитому первоисточнику. Хорошего качества сумки, близкие к Chloe по форме, но с более замысловатым дизайном, можно купить в Massimo Duti. Нам понравилась кожаная сумка с отделкой под крокодиловую кожу за 5490 рублей.

Слева направо: Chloe 83 650 руб., Incity 1599 руб., Massimo Dutti 5490 руб.

Сумка с оригинальным дизайном

Оригинальность всегда пользовалась популярностью. Именно поэтому так ценятся лимитированные коллекции и индивидуальный дизайн. В свое время дом моды Chanel выпустил коллекцию вязаных сумок. Модель пользовалась большим спросом, и даже сейчас на вторичном рынке приобрести такую сумку можно более чем за 50 000 рублей.

Поклонниц бренда Chanel в нашей стране гораздо больше, чем тех, у кого есть возможность покупать такие сумки. Остальным рекомендуем не отчаиваться, а заглянуть в инстаграм @sevirika. Девушку очень вдохновил дизайн вязаных сумок из коллекции Chanel, и она связала такую же. Идея так понравилась, что теперь можно заказать такую сумку в широкой палитре цветов и разной фурнитурой, а также другие актуальные в этом сезоне модели. Цены начинаются от 13 000 рублей. Отличный и, главное, небанальный вариант на лето!

Оригинальную идею – клатч в виде книги – использует в своем дизайне бренд Olympia Le-Tan. Стоимость таких сумок в ЦУМе начинается от 67300 рублей и это – уже со скидкой. Гораздо разумнее зайти на сайт российского дизайнера Елены Королевой. Изготовление клатча по вашим литературным предпочтениям обойдется в сумму от 15 000 рублей. Вы можете выбрать из представленных на сайте вариантов или прислать картинку или описание своей задумки, а также решить, какого цвета и из какого материала будет изготовлена обложка и подкладка.

Слева клатч-книга OLYMPIA LE-TAN 67 300 руб., справа клатч ручной работы дизайнера Елены Королевой 16 000 руб.

Сумка на каждый день

Выбирая повседневную сумку в равной степени стоит уделять внимание как форме модели и ее вместительности, так и дизайну. Ограниченным в бюджете поклонникам узнаваемого дизайна сумок Bottega Veneta советуем заглянуть в Massimo Dutti. Сравните кожаные сумки-папки за 1050$ и 4990 рублей, а также кросс-боди винного, черного и коричневого цветов за 1580$ и 5490 рублей соответственно.

Слева сумка Bottega Veneta 1050 дол., справа Massimo Dutti 4990 руб.

Слева сумка Bottega Veneta 1580 дол., справа Massimo Dutti 5490 руб.

Модный в этом сезоне рюкзак также можно выбрать из ассортимента Эконика. Подобный вариант Dolce&Gabbana обойдется в 88700 рублей.

Слева рюкзак Ekonika цена по запросу, справа Dolce&Gabbana 88 700 руб.

Если для обычной девушки предметом мечтаний и отличительным знаком является сумка громкого бренда, то медийные личности часто поступают наоборот: идут в масс-маркет за сумкой, которую они точно не встретят у богатых и знаменитых друзей. Фэшн-блогер @tetyamotya Наталья Давыдова часто использует в своих луках оригинальные сумки Zara. В этом магазине первыми появляются все самые актуальные тренды по ценам ниже 5000 рублей. Также поискать интересные варианты сумок советуем в H&M, Mango и Topshop. Обратить внимание стоит как на необычные повседневные варианты, так и вечерние модели сумок и клатчей.

Слева изумрудная сумка из замши Zara 3999 руб., справа сумка с жаккардовым принтом Zara 2999 руб.

ФОТО: промо марок, Instagram