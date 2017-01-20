Бум на яркую бижутерию давным-давно прошел. Сегодня минималистичные, аккуратные браслеты, подвески и сережки-гвоздики определенно в тренде. Впрочем, тонкие серебряные кольца, еле заметные бриллианты в ушах, милые подвески и стильные браслеты выбрать порой намного сложнее, чем массивные ожерелья или часы, украшенные россыпью камней. Есть только одно условие: надевайте максимум два украшения одновременно и выбирайте аксессуары только из натуральных материалов. На какие украшения стоит обратить внимание этой зимой?

Ничто так не подчеркивает тонкие запястья, как минималистичный браслет. В этом сезоне популярны браслеты из цепочек и так называемые Т-браслеты, носите их чуть-чуть свободными. Материал тут совершенно не важен — и серебро, и золото разных оттенков будет отлично выглядеть со всеми вашими образами. Кстати, наличие на браслете небольшой подвески или россыпи маленьких драгоценных камней приветствуется, но вовсе не обязательно. Драгоценные металлы и сами по себе выглядят очень стильно.

Вы вряд ли привыкли носить несколько колец одновременно, а все потому, что выбираете очень самостоятельные и массивные украшения. В нынешнем сезоне обратите внимание на наборы из нескольких простых колец. Или же на тонкие, похожие на струны кольца с довольно массивным натуральным камнем, но не бриллиантом, а, например, кварцем или родолитом. Кольцо сегодня — не только про статус, но и про вкус.

Этой зимой отложите в дальний ящик толстые цепочки, массивные пластиковые ожерелья и колье с бриллиантами. Настоящие модницы выбирают не менее статусные, не менее заметные, но более скромные украшения. Небольшой бриллиант или милая подвеска на длинной цепочке более выгодно поставит акцент на идеальной зоне декольте, чем самое вычурное колье.

А если хотите подчеркнуть ключицы, выбирайте украшения, которые будто бы делают двойной оборот вокруг шеи, но опять же — никаких агрессивных материалов и крупных камней.

Крупные серьги тоже стоит оставить на весну, тем более что в холодное время года с шапками намного удобнее носить что-то менее цепкое. Серьги-гвоздики — самое универсальное изобретение ювелиров, они сочетаются даже со спортивной толстовкой и подходят к любому типу лица. Если же вы хотите визуально удлинить лицо, то вам подойдут длинные серьги-цепочки, а обладательницам ярко выраженных скул идеально подходят серьги-кольца.

Фото: netaporter.com, revolveclothing.com, lamoda.ru, farfetch.com, dressone.ru, промо брендов