Холод, снег, ветер... Головной убор зимой — одна из самых необходимых вещей. Из универсального предмета гардероба шапки, шляпы, кепки давно превратились в модные аксессуары. И даже если вам не очень холодно, например, вы не очень часто выходите из машины, важно подобрать подходящий головной убор, который удачно завершит образ.

Абсолютный хит сезона — шляпы-котелки и трибли. Отличаются они углублением на макушке и небольшими полями: котелок имеет более круглую форму и прямые поля, а трибли — вогнутую и такие же поля. Конечно, такие фасоны больше про стиль, чем про тепло, но смотрятся они очень эффектно. Обратите внимание на нестандартные модели, например, такие, как в коллекции Chanel. Вы точно не останетесь незамеченными.

Не хотите экспериментировать с новыми формами, отправляйтесь в магазин за широкополой шляпой, такая никогда не выйдет из моды. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам отказаться от темных оттенков и выбирать шляпы глубокого винного цвета, яркого мятного или нежного розового. Кстати, для самого стильного образа больше всего подойдут шляпы с небольшими украшениями: перья, цепи или ленты сегодня на пике популярности.

Какая же зима без меховой шапки? Этой зимой дизайнеры предлагают нам весьма интересные вариации шапок-ушанок. Сочетать такие лучше с пальто прямого кроя, грубыми ботинками и небольшими шарфами. Главное помнить: ничего не должно создавать вам лишнего объема, пусть меховая шапка-ушанка остается единственным акцентом. Не хочется надевать что-то слишком объемное, обратите внимание на бини из ангоры, такие были в коллекции Alexander Wang. Эти шапки абсолютно универсальны, они сочетаются и с шубой, и с пальто, и с пуховиком. А смотрятся очень даже стильно.

Еще один интересный вариант на зиму — теплая кепка. Такие мы нашли в коллекциях Moschino, Gucci, Tommy Hilfiger, Moncler. Кстати, кепка совершенно не предполагает спортивного стиля и очень интересно смотрится с женственными пальто и куртками. Если хочется создать немного хулиганский образ, выбирайте кожаные или принтованные варианты, а вот на выход лучше надеть что-то более классическое, например, аккуратную замшевую кепи, как в коллекции Tommy Hilfiger.

Популярные вязаные шапки в этом году сдают свои позиции. Впрочем, если вы любите минималистичные вещи, то классические модели, например, как у Michael Kors, созданы для вас. Такую шапку можно украсить брошкой и сделать образ более интересным. Шапки крупной вязки и шапки с помпоном лучше оставить для спортивных образов или для прогулки с детьми, к строгим пальто и шубам они совершенно не подходят, лучше наденьте шляпку с вуалью, особенно если отправляетесь на торжественное мероприятие.

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