Светлана Бондарчук (48 лет)

Светлана Бондарчук уверенно доказала, что возраст — это не более чем цифры в паспорте. Чтобы удостовериться в этом, достаточно поднять из архивов ее старые фотографии. Сейчас экс-супруга Федора Бондарчука выглядит ничуть не хуже, чем в свои 25-30 лет, если не лучше. Благодаря точеной фигуре звезда может позволить себе любые наряды, она потрясающе выглядит в бикини, наслаждается жизнью и, как следствие, в последнее время буквально светится от счастья. И, честно говоря, глядя на эту длинноногую красавицу, трудно представить, что у нее уже две внучки: четырехлетняя Маргарита и двухлетняя Вера.

Алла Вербер (59 лет)

Алла Вербер, пожалуй, самая влиятельная женщина в российской модной индустрии. Несмотря на то, что она стояла у истоков создания Mercury Group, почивать на лаврах fashion-директор ЦУМа не собирается и лично контролирует буквально все — от качества работы продавцов-консультантов до закупок новых коллекций мировых брендов. Она в буквальном смысле является олицетворением люкса от кончиков волос до кончиков ногтей. Она не боится броских принтов и прозрачных тканей, а также смело может позволить себе облегающие платья-футляры. Судя по количеству знаковых кружевных нарядов в гардеробе, любимый бренд Аллы Константиновны — Dolce&Gabbana, передалось это и ее дочери Кате, которая несколько лет назад открыла первый магазин итальянского дизайнерского дуэта в Киеве. Внучкам Мишель и Лизе бизнес-леди, к слову, уже полным ходом прививает семейные модные предпочтения.

Татьяна Лютаева (51 год)

Мы не знаем, в чем секрет Татьяны Лютаевой, но она совершенно точно выглядит не хуже, чем ее дочь, актриса Агния Дитковските. При этом звезда «Гардемаринов» не забывает о том, сколько ей лет, и не пытается строить из себя девочку (чем грешат многие ее ровесницы, несмотря на набранные килограммы и морщины), а выбирает женственные наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Неудивительно, что Дитковските обожает выходить в свет со своей мамой — вместе они выглядят скорее как сестры. Подрастет Федор — уверены, Агния и Татьяна начнут выходить в свет с не менее стильным, чем они, кавалером.

Валерия Роднянская (55 лет)

Валерия Роднянская давно доказала, что она не просто супруга известного кинопродюсера, но вполне самостоятельная и состоявшаяся дама, которая может и телепрограммы создавать («Кино в деталях», например), и успешно сотрудничать с художниками, а то и целыми арт-группами. Ее трудно, если не практически невозможно, представить в облегающем платье и короткой юбке. Зато Роднянская совершенно точно умеет выбирать безупречные костюмы, а также миксовать расслабленный casual и деловой стиль. А невестка, актриса Янина Студилина, которая недавно подарила Роднянским наследника, время от времени приобщает бизнес-леди к творчеству Вики Газинской, Александра Терехова и других модных российских дизайнеров.

Голди Хоун (71 год)

Голди Хоун разменяла восьмой десяток, но в это верится с большим трудом — она по-прежнему ослепительная блондинка, на которую засматриваются не только ровесники. Актриса немало денег вкладывает в свою внешность, и не зря — даже платья с глубокими декольте выглядят на ней убедительно. А вот ноги, как правило, благоразумно закрывает, памятуя о том, что акцент надо делать на чем-то одном. Дочери актрисы, Кейт Хадсон, с генетикой повезло — она унаследовала от мамы красоту, отличную фигуру и чувство стиля, поэтому крайне редко попадает в модные антирейтинги.

Джейн Фонда (79 лет)

Джейн Фонда — это живая легенда, глядя на которую многие женщины перестали бояться старости. Не стоит забывать, столько сил, времени и средств требуется для достижения подобного результата, но это уже, как говорится, совсем другая история. На Джейн безупречно смотрятся и облегающие вечерние платья, и брючные костюмы, которые пользуются у нее особым успехом. Каждый выход актрисы в свет сопровождается многочисленными восторгами модной прессы, мы готовы подписаться под каждым сказанным в ее адрес комплиментом.

Крис Дженнер (61 год)

Многодетная бабушка Крис Дженнер — не просто человек, она, извините, живая «фабрика звезд». Ну а что, какая еще многодетная мать может похвастаться тем, что абсолютно все ее дочери стали звездами, а некоторые и суперзвездами? Да и внучки уже догоняют старшее поколение по популярности. При этом сама глава клана Кардашьян не расслабляется — она следит за собой, регулярно наведывается к косметологу и пластическому хирургу, разбирается в модных трендах не хуже Кендалл и Ким. И, помимо всего прочего, может позволить себе как смелые наряды, так и молодого бойфренда. Да и вообще, положа руку на сердце, признаемся: если бы этого семейства не было… Его стоило бы выдумать.

Карол Миддлтон (61 год)

Посмотрите внимательнее на фотографии Карол Миддлтон… Никого не напоминает? Очевидно, кто долгие годы является для Кейт Миддлтон главной иконой стиля и образцом для подражания. И да, согласитесь, не самый плохой пример — женщина обладает безупречным вкусом и точно знает, как подобает одеваться даме ее положения. Так что Кейт буквально с молоком матери впитала правильные представления об элегантности и теперь просто пожинает плоды. Кровь — не вода, знаете ли.

Софи Лорен (82 года)

Софи Лорен — живое доказательство того, что некоторые легенды с годами не меркнут. Даже находясь глубоко в пенсионном возрасте, она продолжает вдохновлять модных дизайнеров (в том числе Доменико Дольче и Стефано Габбану) и лишать мужчин дара речи. Итальянский шик по-прежнему характерен для стиля звезды — как и много лет назад, она обожает красный цвет и глубокие декольте. Уверены, внуки Софи уже разбирают стиль актрисы по кусочкам, пытаясь разгадать, в чем же ее секрет. Надеемся, как разгадают, непременно обнародуют интригу — нам тоже интересно.

Фото: globallok.com, starface, Евгений Смирнов