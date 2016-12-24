Всевозможные интернет-порталы и блоги уже давно перестали быть простым средством развлечения. В последнее время мы все чаще и чаще встречаем словосочетание «влиятельный fashion-блогер» — и звучит это звание ничуть не менее громко, чем лет двадцать назад звучало «известный стилист». Fashion-блогеры диктуют моду, к ним прислушиваются журналы и даже Модные дома. И в этой статье мы как раз и поговорим о девушках, которые создают моду. Берем на карандаш инстаграмы модных блогеров, на которых стоит подписаться.

@tanyaparfileva

За стилем Татьяны следят почти 430 тысяч фолловеров — и посмотреть действительно есть на что! Блогеру присуща та женственность и скрытая сексуальность, которой так не хватает многим девушкам. Сам профиль в соцсети выполнен в спокойной цветовой гамме, как и гардероб Тани. Кстати, это, пожалуй, одна из самых главных особенностей блогера — в своих нарядах она умело сочетает вещи базовых цветов, создавая при этом незаурядные образы на каждый день.

@nicolettemason

Пока многие девушки, увидев на весах пару лишних килограммов, сразу же садятся на диету, Николетта наслаждается собой и своим телом, о чем спешит поделиться в своем блоге в Instagram. Чаще всего Николетта публикует фотографии своих ярких и необычных образов, однако не забывает делиться с фолловерами и эпизодами из своей жизни. Что же, жизнерадостности этой девушке не занимать, как и умения правильно себя преподносить. Поэтому смотрим, наслаждаемся и черпаем вдохновение!

@pernilleteisbaek

Трудно сказать, какого именно стиля придерживается Пернил, однако можно точно утверждать, что он у девушки определенно есть, и стиль этот весьма эксцентричен. Джинсы со свитером — явно не про нее. Каждый образ продуман до мелочей и всегда составляет лаконичную и завершенную картину. Этому у блогера и по совместительству стилисту можно только поучиться!

@mrs_ker

Если эксцентричные образы не для вас, если вы хотите чего-то более спокойного и повседневного, но при этом не менее интересного, представляем вашему вниманию не столь давно появившийся fashion-блог mrs_ker, который ведет девушка из Кельна. Пока на ее странице всего 19 тысяч фолловеров, однако интересные повседневные образы уже обрели своих постоянных поклонников.

@cristinagheiceanu

Если на этой странице вы и увидите рваные джинсы, то только в сочетании с поистине женственным пальто и блузой. Стиль Кристины настолько элегантный и женственный, что сама Блэр Уолдорф позавидовала бы умению этой девушки одеваться. Кристина живет в Швейцарии, поэтому большинство ее образов рассчитано на прохладную погоду, что весьма полезно для жительниц нашего сурового климата.

@myblondegal

Ольга Цой гордо заявляет, что она профессор химии, свободно владеющий тремя языками, к тому же мать и жена. Ольга рушит стереотип о том, что у замужней женщины не может оставаться времени на себя, и с гордостью демонстрирует, как на самом деле должна выглядеть жена и мама. К тому же рост блогера всего 156 сантиметров, она часто дает советы о том, как и что следует подчеркивать миниатюрным девушкам.

@thehautepursuit

Дерзкие и роскошные образы демонстрирует эта восточная красавица. На этой страничке можно найти как повседневные, так и вечерние наряды. Ванесса Хонг явно любит спорт-шик и женственность в самом агрессивном ее проявлении, что прослеживается в неожиданных решениях.

Вот уж чего, а вдохновения героиням нашей статьи явно не занимать. И кто знает, возможно, еще пару-тройку лет — и именно они будут диктовать главные тренды?

Фото: Instagram

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