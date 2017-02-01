Если раньше блестящие ткани были прерогативой монарших особ и звезд на красных дорожках, то сегодня такие вещи добавляют в гардероб изюминку. Главное, знать меру и обдумывать каждое сочетание.

Самый беспроигрышный вариант добавить блеска в ваш гардероб — приобрести платье, пиджак или юбку с принтом в стиле барокко. Сочетание черного с золотым, крупные узоры и благородные ткани — парча и жаккард — просто не могут выглядеть дешево. Для повседневного образа лучше комбинировать, например, пиджак с однотонным платьем-футляром, к юбке добавить светлую блузу, а платье с активными узорами носить только с однотонной обувью.

В этом сезоне не стоит бояться глиттера и пайеток. Пиджак или накидка из блестящей ткани отлично впишутся в повседневный образ, в отличие, например, от подобного платья — его все-таки придется оставить для праздничных выходов. Пиджак носите с простыми футболками, джинсами или черными брюками, а также подбирайте не самую яркую обувь: лодочки телесного оттенка, черные балетки или белые кеды. Кстати, сочетание серебряного платья и удлиненного черного блейзера смотрится очень стильно.

Стилисты советуют обратить внимание на еще один нюанс при выборе платья из металлизированной ткани — высокий вырез. Так, при всей яркости, казалось бы, вызывающее платье смотрится элегантно и скромно.

Самый опасный блестящий предмет гардероба — юбка. Неправильно подобранный фасон и неудачная комбинация могут сыграть дурную шутку с вашей фигурой. Предлагаем обратить внимание на юбки-карандаши и плиссированные миди: первые носим с однотонными свитшотами, а вторые — с рубашками свободного кроя. Такие образы подходят для обладательниц любой фигуры, выглядят очень благородно, так вполне можно отправиться в офис.

Специально для тех, кто не спешит полностью облачаться в блестящие платья, есть прекрасная альтернатива — вышивка, кристаллы и тонкая металлическая нить. Согласитесь, даже строгий черный костюм с аппликациями из переливающихся камней выглядит празднично.

Все предложенные варианты не подходят вам, но иметь в гардеробе что-то блестящее очень хочется? Туфли, босоножки, клатчи и сумки через плечо из металлизированной кожи — отличный выход из положения. Один такой аксессуар сделает любой образ интереснее. А какой простор для экспериментов!

Фото: Zara.ru, Vogue.com, Glamourmagazine.co.uk