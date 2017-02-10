Классический
Привычный пуховик из непромокаемого материала с легким налетом спорт-шика придется по вкусу практичным девушкам, предпочитающим комфортный и элегантный стиль casual. Благодаря простому дизайну классический пуховик можно назвать универсальной верхней одеждой для создания самых разных образов — от повседневных с джинсами и пуловером до романтичных с изящными ботильонами и платьем.
В стиле oversize
Объемный пуховик, будто снятый с чужого плеча, отлично согреет в морозный день! Комбинируйте его с женственными предметами гардероба — платьями, струящимися брюками и обувью на каблуке, чтобы не походить на капусту.
Стеганая куртка
Тонкая стеганая куртка — не самый удачный вариант для русской зимы. Но только в том случае, если используется в качестве верхней одежды в одиночку! Скомбинируйте ее с демисезонным пальто-коконом — и получите не только актуальный многослойный комплект, но и практичное стилевое решение на каждый день.
С меховой отделкой
В этом сезоне как никогда актуален мех. Если полноценная шуба вам не по карману, обратитесь к оригинальным моделям пуховиков с меховой отделкой. Тем более что мехом теперь украшают не только капюшоны или перед куртки: для поднятия настроения выбирайте пуховики с забавными меховыми карманами, с отделкой разноцветным и разноворсым мехом.
С принтом
Самый простой способ выделиться из толпы — носить яркие принтованные вещи. Скучаете по весне? Смело надевайте куртку-пуховик в цветочек. Неравнодушны к кошачьим окрасам, выбирайте модели с леопардовым орнаментом. Вариантов масса! Главное, чтобы мотив не был скучным.
Из металлизированной ткани
Футуризм все еще появляется на подиумах, сдавать свои позиции он не собирается, а потому пуховики из ткани оттенков металлик по-прежнему смотрятся свежо и интересно! Дополняйте такую верхнюю одежду удобной обувью на плоском ходу и комфортными трикотажными вещами.
Из мягкого материала
Модные пуховики этой зимой вовсе не обязательно должны быть сшиты из традиционного непромокаемого материала. В новых дизайнерских коллекциях можно встретить изысканные модели пуховиков из бархата, атласа и других подобных материалов. Греет такая куртка не хуже традиционной, а смотрится невероятно стильно.
Пуховик-трансформер
У многих из нас выбор верхней одежды достаточно ограничен: теплая куртка — на каждый день, дубленка или шуба — для особых случаев. Существенно разнообразить гардероб поможет пуховик-трансформер. Двухсторонний или со съемными деталями, он позволит ежедневно выглядеть по-разному и составлять гармоничные комплекты.
Фото: trendBrend, lamoda, netaporter, промо брендов