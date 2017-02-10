Классический

Привычный пуховик из непромокаемого материала с легким налетом спорт-шика придется по вкусу практичным девушкам, предпочитающим комфортный и элегантный стиль casual. Благодаря простому дизайну классический пуховик можно назвать универсальной верхней одеждой для создания самых разных образов — от повседневных с джинсами и пуловером до романтичных с изящными ботильонами и платьем.

Пуховик Mango, 5999 руб.
Пуховик Mango, 5999 руб.

 

В стиле oversize

Объемный пуховик, будто снятый с чужого плеча, отлично согреет в морозный день! Комбинируйте его с женственными предметами гардероба — платьями, струящимися брюками и обувью на каблуке, чтобы не походить на капусту.

Пуховик Monki, 5018 руб.
Пуховик Monki, 5018 руб.

Стеганая куртка

Тонкая стеганая куртка — не самый удачный вариант для русской зимы. Но только в том случае, если используется в качестве верхней одежды в одиночку! Скомбинируйте ее с демисезонным пальто-коконом — и получите не только актуальный многослойный комплект, но и практичное стилевое решение на каждый день.

Пуховик Tommy Hilfiger, 17990 руб.
Пуховик Tommy Hilfiger, 17990 руб.

С меховой отделкой

В этом сезоне как никогда актуален мех. Если полноценная шуба вам не по карману, обратитесь к оригинальным моделям пуховиков с меховой отделкой. Тем более что мехом теперь украшают не только капюшоны или перед куртки: для поднятия настроения выбирайте пуховики с забавными меховыми карманами, с отделкой разноцветным и разноворсым мехом.

Пуховик Moncler, цена по запросу
Пуховик Moncler, цена по запросу

С принтом

Самый простой способ выделиться из толпы — носить яркие принтованные вещи. Скучаете по весне? Смело надевайте куртку-пуховик в цветочек. Неравнодушны к кошачьим окрасам, выбирайте модели с леопардовым орнаментом. Вариантов масса! Главное, чтобы мотив не был скучным.

Пуховик Baon, 12999 руб.
Пуховик Baon, 12999 руб.

Из металлизированной ткани

Футуризм все еще появляется на подиумах, сдавать свои позиции он не собирается, а потому пуховики из ткани оттенков металлик по-прежнему смотрятся свежо и интересно! Дополняйте такую верхнюю одежду удобной обувью на плоском ходу и комфортными трикотажными вещами.

Пуховик KRU, 46238 руб.
Пуховик KRU, 46238 руб.

Из мягкого материала

Модные пуховики этой зимой вовсе не обязательно должны быть сшиты из традиционного непромокаемого материала. В новых дизайнерских коллекциях можно встретить изысканные модели пуховиков из бархата, атласа и других подобных материалов. Греет такая куртка не хуже традиционной, а смотрится невероятно стильно.

Пуховик Topshop, 8492 руб.
Пуховик Topshop, 8492 руб.

Пуховик-трансформер

У многих из нас выбор верхней одежды достаточно ограничен: теплая куртка — на каждый день, дубленка или шуба — для особых случаев. Существенно разнообразить гардероб поможет пуховик-трансформер. Двухсторонний или со съемными деталями, он позволит ежедневно выглядеть по-разному и составлять гармоничные комплекты.

Пуховик DIEGO M, цена по запросу
Пуховик DIEGO M, цена по запросу

Фото: trendBrend, lamoda, netaporter, промо брендов