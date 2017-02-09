Накануне в Нью-Йорке состоялось громкое светское событие: прошел традиционный гала-вечер благотворительного фонда amfAR. Фонд несколько раз в году организует званые ужины по всему миру для самых знаменитых светских персон, собирая деньги на борьбу со СПИДом.

Скарлетт Йоханссон

На красной дорожке amfAR-2017 блистали Скарлетт Йоханссон, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Хайди Клум, Донателла Версаче, Пэрис Хилтон и многие другие.

Пэрис Хилтон

Наряды звезд потрясают воображение: знаменитые красавицы демонстрируют и строгие брючные костюмы, как Скарлетт Йоханссон, и переливающиеся золотом платья, как Пэрис Хилтон, и даже «голые» наряды, как Мэдисон Хедрик.

Мэдисон Хедрик

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Фото: globallookpress.com