Зачастую с наступлением холодов девушки и женщины со вздохом прячут свои любимые платья до лучших времен (под которыми, как правило, подразумевается весна). Однако мы совершенно точно можем сказать, что зима — не повод убирать платья в дальний ящик. В этой статье мы поговорим о том, какие платья стоит носить в столь холодное время года, но при этом не замерзнуть и выглядеть стильно.

На каждый день

Начнем с повседневных выходов. Дизайнеры выделили несколько основных трендов этой зимы, а теперь с радостью применяют их абсолютно ко всем предметам гардероба. Во-первых, это бархат. И здесь применимы не только вечерние платья в пол, но и широкие повседневные сарафаны в сочетании с водолазками и свитерами, а также плотными колготками и грубыми ботинками.

Во-вторых, это кожа. Кожаные платья-футляры, сарафаны, платья-oversize всех цветов и из всех видов кожи буквально заполонили прилавки бутиков. Впрочем, этот тренд весьма понятен — кожа актуальна и для офиса, и для выхода в свет — в зависимости от аксессуаров, она теплая и всегда сексуальная. Советуем присмотреться к кожаным платьям длины миди — с таким уж точно не замерзнуть.

В-третьих, дизайнеры Burberry, Emporio Armani и Marni в этом сезоне пришли в восторг от сложных геометрических принтов. Нет-нет, здесь речь не о простой полоске или клетке, а именно о сложных геометрических орнаментах, которые хочется бесконечно долго рассматривать. Такое платье послужит прекрасным вариантом для работы, похода в кино или для встречи с подругами — словом, универсальный солдат.

Четвертым пунктом следует анималистический принт, однако в этом сезоне к стандартному «тигру», «леопарду» и «змее» прибавляются еще и сами изображения животных — платье с изображением змеи от Gucci и тигры от Dolce&Gabbana это подтверждают.

Декор и принты

Не стоит в этом сезоне пренебрегать всевозможными рюшами и оборками. Похоже, что многие Модные дома в этом сезоне решили выступить под лозунгом «рюшей много не бывает». Ими украшается все — от горловины до подола, но при этом само платье должно иметь простую форму — А-образный силуэт, например.

Главенствующие в летнем сезоне этнические принты не утратили своей актуальности и зимой. Интересно выглядят сочетания платьев с мехами — отличный вариант для зимних свиданий и встреч с друзьями.

Еще одним хитом является весьма эксцентричный и необычный тренд — платья с меховой отделкой. Это может быть как отделка воротника или подола, так и полностью выполненная из меха юбка или рукава. И пусть далеко не каждая девушка решится выйти в подобном платье на улицу, но те, кто все же это сделает, без внимания не останутся точно.

Рукава жиго, или, как мы привыкли их называть, «фонарики» — безусловный хит этого сезона. Особенно интересно смотрятся модели, выполненные из атласа или украшенные вышивкой — поистине королевский look, применимый в повседневной жизни!

Палитра цветов в этом сезоне не сильно изменилась — черный, белый и красный все еще занимают лидирующие позиции.

Таким образом, выглядеть стильно и не замерзнуть — очень просто, тем более что последние несколько сезонов подиумы задают тенденцию странных и необычных сочетаний, а также показывают любовь ко всему экстраординарному. И если у вас в гардеробе есть подобные платья, не торопитесь их убирать.

Фото: промо марок

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