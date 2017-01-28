«Золотой Орел» — одна из самых престижных премий отечественного кинематографа. И конечно же, к такому значимому событию звезды готовятся очень тщательно. Появление звезды на красной дорожке обязывает выглядеть идеально, а правильно подобранный образ гарантирует успех.

Мы выбрали несколько нарядов, которые отражают тренд этого вечера — красный, черный и золотой по-прежнему в моде.

Наталья Лесниковская блистала в кружевном красном платье прямого силуэта, гармонично сочетая все тренды сезона. Черные туфли-лодочки и клатч дополняют образ — самая настоящая классика, достойная восхищения. Аплодируем стилисту Натальи: простая, но элегантная укладка и помада в тон платью — это «пять»!

Еще один пример классического «лука» от Анны Снаткиной. Черное платье от Dior, изысканные серьги от Mercury и яркий акцент в виде клатча: создать такой образ — настоящее искусство, берем пример!

Изящная Екатерина Шпица в золотистом наряде от Merry Perry напоминает саму статуэтку церемонии «Золотой Орел». Декольте, выраженная линия талии, струящаяся юбка — яркий пример того, как можно выглядеть шикарно, но не пошло. А серьги и браслет от Mercury с бриллиантами и изумрудами только дополняют безусловно утонченный образ актрисы.