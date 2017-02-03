Не потерять бы в серебре… себя. Иногда мода диктует нам очень сложные правила. Так, одним из трендов сезона стали серебряные вещи. Пуховики, пальто, кроссовки, брюки и сумки — все заблестело на редком зимнем солнце.

Тенденция определенно интересная, но очень опасная в плане адаптации в повседневные образы. Если серебряное платье для вечеринки — отличный выбор, то как же носить его, например, на деловую встречу?

Легче всего интегрировать в casual-образ модные серебряные аксессуары: сумки, обувь и ремни. При этом цветовая гамма всего комплекта может быть совершенно разной: от монохрома до яркой фуксии. Впрочем, и здесь осталось поле для эксперимента — попробуйте примерить модные серебряные ботильоны, но сделанные из бархата, а не из кожи. С чем носить? Черные брюки со стрелками, свободные свитера или модный бомбер с белой рубашкой. Оригинальный офисный образ готов. А еще такие ботильоны идеально подходят к классическим джинсам. Вариантов много — пробовать и выбирать вам.

1 — Бомбер H&M; 2 — Рубашка Joseph; 3 — Бархатные ботильоны STEVE MADDEN; 4 — Сумка Gucci; 5 — Брюки с завышенной талией Balenciaga

Образы, в которых вы используете металлизированные вставки, не стоит перегружать цветом, сложными фактурами и фасонами. Серебро — тот же серый, только чуть более яркий, поэтому дополнить аутфит серым пальто — значит уравновесить, например, активные брюки.

Кстати, о пальто. Если вы с восхищением смотрите на серебряные пальто и куртки, но все никак не решаетесь их примерить — торопитесь, ведь это отличный способ выделиться из толпы черных пуховиков этой зимой. А для весны можно подобрать косуху из металлизированной кожи. В этом случае лучшие друзья серебра — белый, черный, глубокий винный и темно-синий. Опять же, чем образ проще, тем он более модный: носите с пальто или курткой белые футболки и джинсы, винные юбки и черные свитера или же просто однотонное платье.

Очень женственно смотрятся (на абсолютно любой фигуре!) юбки цвета металлик. Они вовсе не добавляют лишний объем, а лишь игриво переливаются на свету. Главное правило — аккуратный верх. Подбирайте облегающие топы или свитшоты без принта, а вот объемный свитер или бомбер лучше приберечь для серебряного платья. С юбкой выигрышно смотрятся пиджаки в мужском стиле и кожаные куртки.

Более универсальный принт — блестящая полоска. Сочетание серебряного и черного смотрится строго и вполне впишется в офисный дресс-код. Для того чтобы сделать фигуру визуально стройнее, подойдет вертикальный принт, а для добавления объема, например, в области груди — горизонтальный.

Фото: pinterst.com, manuluize.com, vogue.com