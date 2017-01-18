Нет ничего приятнее, чем вязаный трикотаж. Водолазки, свитера, джемперы и кардиганы — то, что любит каждая женщина за удобство и практичность. В этом сезоне вязаные вещи вошли в число главных must have, поэтому мы решили помочь вам разобраться в том, что выбрать из представленного многообразия.

Абсолютный хит сезона — водолазка. Дизайнеры предлагают различные вариации этой, казалось бы, классической вещи. Самый модный принт — полоска, самое популярное сочетание — водолазка с платьем-комбинацией. Впрочем, черная водолазка отлично смотрится с голубыми джинсами или бархатными брюками светлого оттенка.

1. Водолазка Misha Nonoo Beatrice; 2. Сумка Givenchy; 3. Очки Christian Dior; 4. Вельветовые брюки A.L.C.; 5. Ботинки Rene Caovilla.

Длинные рукава, широкий высокий ворот и нежная пряжа — такие свитера были очень модными в 80-х и 90-х годах прошлого века. Впрочем, сегодня дизайнеры вновь предлагают нам достать с верхних полок наши любимые теплые зимние вещи. Винтаж в моде — на пике популярности спущенная линия плеч и крупная вязка. Обратите внимание на модели светлых оттенков. Они удачно впишутся даже в офисный гардероб.

Многие модельеры сделали ставку на платье-водолазку — и тепло, и стильно. Сочетайте с плотными колготками, ботильонами на широком каблуке или ботфортами. Впрочем, вынуждены напомнить: обтягивающие платья идут только обладательницам идеальных форм.

Длинный вязаный кардиган — замена надоевшим мужским пиджакам. Он отлично смотрится с нежным платьем на свидании, джинсами и простой футболкой на прогулке и даже может заменить вам легкое пальто. Выбирайте объемные варианты или кардиганы пушистой вязки, такие, как у Balmain. Цветовая палитра — самая зимняя: пастель, серые и теплые коричневые оттенки.

Еще один привет из 90-х — свитера свободного кроя. Согласитесь, у каждой из вас был такой. Самое время приобрести еще несколько! Правила сочетания за 20 лет тоже не изменились: широкий ремень, грубые ботинки, легкая небрежность и сексуальность. Кстати, некоторые очень удлиненные модели можно носить как платье.

Фото: vogue.com, lookbook.nu