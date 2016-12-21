Стоит отметить, что для нижнего белья тоже есть своя мода, да еще какая! Огромные концерны диктуют правила игры на рынке нижнего белья, вкладывая в это миллионы долларов. В последние годы обычные бюстгальтеры на лямочках и с твердыми косточками сдают свои позиции и отступают, дизайнеры предлагают отказаться от трусиков-танго в пользу кружевных с высокой талией в сочетании с бюсгальтерами-бандо, бра с мягкими чашечками, всевозможными корсетами и боди. Ставка на сексуальность и женственность не в угоду личному комфорту.

Где покупать красивое нижнее белье для особых случаев

Магазинов нижнего белья в последнее время стало немало, подходящий комплект можно найти без особых усилий на любой вкус и кошелек.

Международная марка нижнего белья Incanto предлагает весьма большой ассортимент красивого нижнего белья. Здесь, конечно, есть базовые комплекты, но в оснвоном ставка делается на нескучные комплекты, в которых не стыдно предстать перед мужчиной мечты. В коллекции марки можно найти всевозможные боди, бра, пояски для чулок и нереальный выбор классического кружевного белья. Комплект обойдется приблизительно в четыре тысячи рублей, примерно столько же будет стоить и ночная сорочка. Но разве можно экономить на себе любимой?

Популярный итальянский бренд Intimissimi также предлагает огромный ассортимент нижнего белья для любого случая. Стоит отметить, что цены здесь немного выше, чем в Incanto, и комплект тут может обойтись примерно в 4500 рублей, однако за комплект из базовой коллекции выложить придется меньше — примерно 3500 рублей. Что касается самого белья, то в Intimissimi оно на люой вкус, но в основном ставка делается на женственность и нежность, а также максимально натуральные ткани.

Women's secret давно обрел поклонниц по всему миру, однако так и не открыл официальных магазинов в России. Впрочем, купить белье этого бренда можно через интернет-магазин. И для этого есть причина, ведь идеальный комплект испанского бренда можно «собрать» всего за две тысячи рублей, в такую же сумму обойдется и ночная сорочка, а если попасть на распродажу, то можно и вовсе сократить сумму покупки на 50%. Белье достаточно разнообразное, но дизайнеры трудятся на славу, все очень красивое. Единственный большой недостаток — это состав ткани. К сожалению, большинство комплектов изготовлены из синтетики, что не очень хорошо влияет на женский организм.

В преддверии Нового года марка Triumph выпустила праздничный лукбук, в котором снялись российские амбассадоры марки. Обратить внимание в коллекции стоит на бюстгальтер со съемными бретелями в перьевой «оправе» или бесшовный полукорсет, который также декорирован перьями. Самый соблазнительный предмет коллекции — бюстгальтер с мягкими треугольными чашками с кружевным декором в виде роз.

Cексуальный, женственный и вызывающий бренд Coco de Mer, основанный в Англии, призывает не стесняться своего тела и своих фантазий. Стоит отметить, что белье здесь на любителя, помимо классического кружевного (которого здесь не так уж и много) включает в себя различное фетишистское, а также аксессуары для взрослых. Цены на официальном сайте равняются примерно 20 тысячам рублей за комплект.

В противоположность ему следует бренд La Perla, уже давно известный российскому рынку. Белье здесь высшего качества, исключительно из дорогостоящих натуральных материалов (по большей части это шелк), ставка делается на нежность и элегантную женскую сексуальность, однако и заплатить за такое удовольствие придется немало — цены на бюстгальтеры начинаются от 14 тысяч рублей. Таким образом, цена будет от 18-20 тысяч рублей за базовый комплект и от 30 тысяч за комплект из тончайшего кружева.

Также классное и соблазнительное нижнее белье можно найти в коллекциях Agent Provocateur, Aubade, Victoria’s Secret, Oysho, La Senza и многих других. Помните, что покупая красивое белье, вы дарите счастье не только себе, но и своему мужчине. И, кажется, это хорошая идея для новогоднего подарка, не так ли?

Фото: промо марок