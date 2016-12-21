В этой статье мы поговорим о том, что обычно предпочитают скрывать и не обсуждать — о самой сокровенной части нашего гардероба, о нижнем белье. Нижнее белье всегда является скрытой от посторонних глаз пикантной деталью любого наряда. Рассказываем о том, каким же должно быть белье для тех самых особых случаев, когда то, что скрывается под одеждой, видим не только мы.
Стоит отметить, что для нижнего белья тоже есть своя мода, да еще какая! Огромные концерны диктуют правила игры на рынке нижнего белья, вкладывая в это миллионы долларов. В последние годы обычные бюстгальтеры на лямочках и с твердыми косточками сдают свои позиции и отступают, дизайнеры предлагают отказаться от трусиков-танго в пользу кружевных с высокой талией в сочетании с бюсгальтерами-бандо, бра с мягкими чашечками, всевозможными корсетами и боди. Ставка на сексуальность и женственность не в угоду личному комфорту.
Где покупать красивое нижнее белье для особых случаев
Магазинов нижнего белья в последнее время стало немало, подходящий комплект можно найти без особых усилий на любой вкус и кошелек.
Международная марка нижнего белья Incanto предлагает весьма большой ассортимент красивого нижнего белья. Здесь, конечно, есть базовые комплекты, но в оснвоном ставка делается на нескучные комплекты, в которых не стыдно предстать перед мужчиной мечты. В коллекции марки можно найти всевозможные боди, бра, пояски для чулок и нереальный выбор классического кружевного белья. Комплект обойдется приблизительно в четыре тысячи рублей, примерно столько же будет стоить и ночная сорочка. Но разве можно экономить на себе любимой?
Популярный итальянский бренд Intimissimi также предлагает огромный ассортимент нижнего белья для любого случая. Стоит отметить, что цены здесь немного выше, чем в Incanto, и комплект тут может обойтись примерно в 4500 рублей, однако за комплект из базовой коллекции выложить придется меньше — примерно 3500 рублей. Что касается самого белья, то в Intimissimi оно на люой вкус, но в основном ставка делается на женственность и нежность, а также максимально натуральные ткани.
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Women's secret давно обрел поклонниц по всему миру, однако так и не открыл официальных магазинов в России. Впрочем, купить белье этого бренда можно через интернет-магазин. И для этого есть причина, ведь идеальный комплект испанского бренда можно «собрать» всего за две тысячи рублей, в такую же сумму обойдется и ночная сорочка, а если попасть на распродажу, то можно и вовсе сократить сумму покупки на 50%. Белье достаточно разнообразное, но дизайнеры трудятся на славу, все очень красивое. Единственный большой недостаток — это состав ткани. К сожалению, большинство комплектов изготовлены из синтетики, что не очень хорошо влияет на женский организм.
В преддверии Нового года марка Triumph выпустила праздничный лукбук, в котором снялись российские амбассадоры марки. Обратить внимание в коллекции стоит на бюстгальтер со съемными бретелями в перьевой «оправе» или бесшовный полукорсет, который также декорирован перьями. Самый соблазнительный предмет коллекции — бюстгальтер с мягкими треугольными чашками с кружевным декором в виде роз.
Cексуальный, женственный и вызывающий бренд Coco de Mer, основанный в Англии, призывает не стесняться своего тела и своих фантазий. Стоит отметить, что белье здесь на любителя, помимо классического кружевного (которого здесь не так уж и много) включает в себя различное фетишистское, а также аксессуары для взрослых. Цены на официальном сайте равняются примерно 20 тысячам рублей за комплект.
В противоположность ему следует бренд La Perla, уже давно известный российскому рынку. Белье здесь высшего качества, исключительно из дорогостоящих натуральных материалов (по большей части это шелк), ставка делается на нежность и элегантную женскую сексуальность, однако и заплатить за такое удовольствие придется немало — цены на бюстгальтеры начинаются от 14 тысяч рублей. Таким образом, цена будет от 18-20 тысяч рублей за базовый комплект и от 30 тысяч за комплект из тончайшего кружева.
Также классное и соблазнительное нижнее белье можно найти в коллекциях Agent Provocateur, Aubade, Victoria’s Secret, Oysho, La Senza и многих других. Помните, что покупая красивое белье, вы дарите счастье не только себе, но и своему мужчине. И, кажется, это хорошая идея для новогоднего подарка, не так ли?
Фото: промо марок