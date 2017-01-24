Костюм-двойка
Костюм-двойка, состоящий из жакета и брюк, — идеальное решение для офисного гардероба. Отлично в стенах офиса будет смотреться как классический вариант костюма в мужском стиле, так и модели с жакетом приталенного силуэта и брюками-дудочками. Этой зимой отдавайте предпочтение ярким костюмам в крупную клетку, «гусиную лапку» или насыщенных оттенков и составляйте с ними монолуки в единой цветовой гамме.
Шерстяная юбка-миди
Юбка-миди из теплой плотной ткани превосходно впишется в офисный look и согреет в холодный день. В этом году дизайнеры советуют отдать предпочтение моделям «с изюминкой» — юбкам с запахом, с асимметричными деталями и вариантам насыщенных оттенков. Оригинальность и яркий характер юбки «успокоит» сдержанный верх: водолазка, простая блуза с длинным рукавом или классический свитер из кашемира.
Трикотажное платье
С силуэтным трикотажным платьем можно составить массу актуальных и стильных образов для офиса. Обратитесь к актуальной цветовой гамме: модному в этом сезоне оттенку «акулья кожа», теплому серо-коричневому, яркому зеленому и пряному горчичному. Не отказывайтесь и от платьев с принтами, только пусть они не будут слишком динамичными и вычурными.
Платье-сарафан
Образы в духе фильма «Служебный роман» в этом сезоне в качестве деловых очень популярны. Платья-сарафаны гармонично будут смотреться в стенах офиса. Но чтобы не походить на «нашу мымру», сочетайте такие платья с модными аксессуарами и обувью.
Кардиган
Уютный кардиган будет весьма кстати на работе: он не только согреет, но и придаст образу законченность. Правда, чтобы достичь именно такого эффекта, отдавайте предпочтение моделям, скроенным точно по фигуре или дополненным поясом на талии.
Блузка с длинными рукавами
Женственные блузы с длинными рукавами составят основу офисного гардероба зимой. Чтобы не поддаться зимней хандре и настроиться на грядущую весну, обратитесь к динамичной цветовой гамме и изысканным деталям. Например, строгий образ с юбкой-карандаш и лодочками на среднем каблуке разбавит блузка нежных оттенков с вышивкой или декором в виде рюшей и воланов.
Свитшот
Достойная альтернатива свитеру — свитшот, который придаст офисному ансамблю легкую спортивную нотку. Отдавайте предпочтение лаконичным моделям свитшотов с женственными деталями и комбинируйте их с классическими брюками и юбками длиной чуть ниже колена, чтобы соблюсти рамки дресс-кода (разумеется, если он не слишком строгий).
Фото: Lamoda, Dressone, Netaporter, Asos, Podium Market, промо брендов