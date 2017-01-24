Что надеть на работу, чтобы было и тепло, и красиво, и стильно одновременно? В отечественных погодных условиях эта проблема стоит особенно остро. Но мы в Passion.ru знаем решение: выбирайте теплые ткани и яркие стилистические вариации, а мы подскажем список актуальных предметов одежды.

Костюм-двойка

Костюм-двойка, состоящий из жакета и брюк, — идеальное решение для офисного гардероба. Отлично в стенах офиса будет смотреться как классический вариант костюма в мужском стиле, так и модели с жакетом приталенного силуэта и брюками-дудочками. Этой зимой отдавайте предпочтение ярким костюмам в крупную клетку, «гусиную лапку» или насыщенных оттенков и составляйте с ними монолуки в единой цветовой гамме.

Шерстяная юбка-миди

Юбка-миди из теплой плотной ткани превосходно впишется в офисный look и согреет в холодный день. В этом году дизайнеры советуют отдать предпочтение моделям «с изюминкой» — юбкам с запахом, с асимметричными деталями и вариантам насыщенных оттенков. Оригинальность и яркий характер юбки «успокоит» сдержанный верх: водолазка, простая блуза с длинным рукавом или классический свитер из кашемира.

Трикотажное платье

С силуэтным трикотажным платьем можно составить массу актуальных и стильных образов для офиса. Обратитесь к актуальной цветовой гамме: модному в этом сезоне оттенку «акулья кожа», теплому серо-коричневому, яркому зеленому и пряному горчичному. Не отказывайтесь и от платьев с принтами, только пусть они не будут слишком динамичными и вычурными.

Платье-сарафан

Образы в духе фильма «Служебный роман» в этом сезоне в качестве деловых очень популярны. Платья-сарафаны гармонично будут смотреться в стенах офиса. Но чтобы не походить на «нашу мымру», сочетайте такие платья с модными аксессуарами и обувью.

Кардиган

Уютный кардиган будет весьма кстати на работе: он не только согреет, но и придаст образу законченность. Правда, чтобы достичь именно такого эффекта, отдавайте предпочтение моделям, скроенным точно по фигуре или дополненным поясом на талии.

Блузка с длинными рукавами

Женственные блузы с длинными рукавами составят основу офисного гардероба зимой. Чтобы не поддаться зимней хандре и настроиться на грядущую весну, обратитесь к динамичной цветовой гамме и изысканным деталям. Например, строгий образ с юбкой-карандаш и лодочками на среднем каблуке разбавит блузка нежных оттенков с вышивкой или декором в виде рюшей и воланов.

Свитшот

Достойная альтернатива свитеру — свитшот, который придаст офисному ансамблю легкую спортивную нотку. Отдавайте предпочтение лаконичным моделям свитшотов с женственными деталями и комбинируйте их с классическими брюками и юбками длиной чуть ниже колена, чтобы соблюсти рамки дресс-кода (разумеется, если он не слишком строгий).

Фото: Lamoda, Dressone, Netaporter, Asos, Podium Market, промо брендов