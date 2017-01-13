Цветной мех уже не один сезон удерживает лидирующие позиции среди актуальных трендов. За изготовление ярких жилетов, жакетов и шуб взялись как демократичные, так и люксовые бренды. Эти изделия смотрятся эффектно, их обожают звезды и модная пресса, однако так ли они на самом деле нужны в вашем гардеробе?

Преимущества цветного меха

На фоне засилия черно-коричневых шуб цветной мех во всех смыслах выделит вас из толпы. Он смотрится эффектно и притягивает любопытные взгляды. Хотите произвести впечатление? Да, это тот самый вариант.Глянцевая пресса давно использует яркие изделия из лисы, норки и песца в модных съемках — они отлично гармонируют и с массивными украшениями, и с вечерними платьями, а также могут «взбодрить» повседневные образы.

Причем использовать крашеный мех в своих коллекциях начали не только дизайнеры с мировыми именами вроде Тома Форда, Майкла Корса и Карла Лагерфельда, но и недорогие российские марки, у которых шубу из ламы, например, можно купить, потратив не более 30 000 рублей. При этом обработке подвергается обычно недорогой мех, а вот на эксперименты с соболем, горностаем, шиншиллой или куницей производители редко решаются — исключение составляет разве что признанная «королева жанра» Елена Ярмак.

Недостатки цветного меха

Если вы планируете покупку шубы, которая будет основной (а то и первой), то вряд ли стоит соблазняться на цветное изделие — оно может подойти далеко не ко всем нарядам, особенно это касается офисного дресс-кода. Не факт, что, например, красная или желтая лиса будет соответствовать вашему настроению всю зиму, да и не на это рассчитывали дизайнеры. Все-таки яркие цвета — это хороший вариант, если речь идет о третьем или даже четвертом меховом изделии в гардеробе. Для разнообразия, так сказать.

Отдельно стоит упомянуть о том, что остромодные шубы с принтами, которые в этом сезоне можно найти у Michael Kors, вряд ли украсят женщину элегантного возраста — все-таки это молодежный тренд, несмотря на стоимость вещей. А на взрослой даме подобная верхняя одежда смотрится скорее нелепо. И если уж вы решились на цветной мех, то отдавайте предпочтение глубоким синим и винным оттенкам, но никак не оранжевому, салатовому, фуксии или неоновому, что бы там ни говорили модельеры. Все-таки подиум и глянец — это особый мир, который иной раз имеет довольно опосредованную связь с объективной реальностью.

А прежде чем купить белую шубу или жилет, и вовсе подумайте дважды — да, они смотрятся действительно эффектно, но будьте готовы к тому, что через сезон обнаружите изделие пожелтевшим, и ни одна химчистка не вернет первозданный вид (ну или итоговый счет будет сопоставим со стоимостью новой вещи).

В общем, у цветного меха есть как серьезные преимущества, так и весомые недостатки. Какой вариант выбрать для себя, решайте сами.

Фото: Vogue.com, пресс-службы

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