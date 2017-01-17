Назойливые зимние ветра слишком часто застают нас врасплох. Даже если утром из всего ассортимента верхней одежды вы выбрали шубу, у вас есть риск простудиться. Но чтобы такого не случилось, стоит научиться подбирать теплые и очень модные в этом сезоне шарфы. Мы поможем вам разобраться и найти свой.

Безусловно, лучше всего зимой греет мех. Поэтому шарфы-воротники — это беспроигрышный вариант для затянувшихся (а у нас только так и бывает) холодов. Такой можно надеть даже поверх пуховика или пальто. Выглядеть это будет очень стильно, но главное — тепло. Кстати, у Fendi и Dries Van Noten можно подглядеть несколько неочевидных идей для оригинальной носки. Мех может быть как натуральный, так и искусственный. Не сомневайтесь — яркий длинноворсовый мех выделит вас из толпы.

Уже несколько сезонов подряд не сдают свои модные позиции шарфы-снуды. Возможно, это связано с удобством в носке: не нужно ничего заворачивать, прятать концы и следить за тем, чтобы шарф не развязался. А возможно, с тем, что такие шарфы подходят абсолютно к любым образам. На более теплую погоду можно выбрать легкий хлопковый снуд и сочетать его с пиджаком и простой футболкой. А зимой чем крупнее вязка снуда, тем он теплее. Объемные снуды делают любой образ максимально женственным и нежным.

Для тех, кто придерживается классического стиля в одежде или не проводит зимой много времени на холоде, идеальным вариантом станет яркий шейный платок. Обратите внимание на модели с этническими мотивами. Кстати, если повязать платок очень близко к шее, можно создать образ в духе французского шика. А если хотите добавить немного небрежной сексуальности в образ, то свободно оберните длинный узкий платок вокруг шеи и легко завяжите чуть ниже груди. Вдохновение ищите у Diane Von Furstenberg.

Все-таки абсолютный хит — это объемные шарфы-палантины. В них можно завернуться практически полностью. Так, как это делали гости «северных» недель моды, например, в Москве. В топе актуальных расцветок первенство по-прежнему удерживает клетка. Не забывайте и про бахрому. Не менее актуальны и однотонные спокойные шарфы: серые, черные и цвета camel.

Ищете самый интересный и модный вариант, чтобы все коллеги в офисе ахнули? Обратите внимание на шарфы-кейпы. Они очень популярны у знаменитостей и звезд street style моды. А все потому, что заменяют и шарф, и кардиган. Подберите к кейпу широкий пояс, фетровую шляпу и высокие замшевые сапоги — и вперед, покорять городские джунгли. Да-да, даже в снежную зиму! Ведь кейп можно прекрасно сочетать с пальто и зимними куртками, добавляя образу многослойности.

Фото: aizel.ru, tsum.ru, lookbook.nu, style.com, vogue