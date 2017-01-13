Уже не за горами новый пляжный сезон, а это значит, что нужно подумать не только о том, как не испугаться цифры на весах после новогодних каникул, но и какими обновками вознаградить себя за приложенные усилия, если диета и спорт вам все же потребуются. Зарубежные модницы, такие как Кайли Дженнер (младшая сестра Ким Кардашьян) и Олеся Сенченко (модель, о романе которой с внуком Бориса Ельцина писали в СМИ) уже вовсю щеголяют в приятных на ощупь купальниках.
Мягкие переливы бархата выгодно подчеркивают линии тела, делая грудь визуально больше, а попу — круглее.
Приживется ли этот тренд — покажет время. Стали бы вы носить такой купальник? Или мода на «голые» купальники, которую задали Наталья Ионова и Кети Топурия, вам больше по душе?
Фото: instagram.com, dailymail.co.uk