Уже не за горами новый пляжный сезон, а это значит, что нужно подумать не только о том, как не испугаться цифры на весах после новогодних каникул, но и какими обновками вознаградить себя за приложенные усилия, если диета и спорт вам все же потребуются. Зарубежные модницы, такие как Кайли Дженнер (младшая сестра Ким Кардашьян) и Олеся Сенченко (модель, о романе которой с внуком Бориса Ельцина писали в СМИ) уже вовсю щеголяют в приятных на ощупь купальниках.

Фото опубликовано Olesya Senchenko (@olesyasenchenko)Янв 3 2017 в 7:03 PST

Фото опубликовано Olesya Senchenko (@olesyasenchenko)Янв 3 2017 в 2:48 PST

Мягкие переливы бархата выгодно подчеркивают линии тела, делая грудь визуально больше, а попу — круглее.

Фото опубликовано Olesya Senchenko (@olesyasenchenko)Янв 7 2017 в 10:15 PST

Приживется ли этот тренд — покажет время. Стали бы вы носить такой купальник? Или мода на «голые» купальники, которую задали Наталья Ионова и Кети Топурия, вам больше по душе?

Фото: instagram.com, dailymail.co.uk