Не всем дано выглядеть на миллион. Некоторые знаменитости, несмотря на все возможности и старания, далеки от звездного стиля. Возможно, они так одеваются исключительно ради привлечения внимания, однако вспоминаются их наряды исключительно с оттенком недоумения. Некоторые из участников светских хроник вызывают шок только на красных дорожках, а для кого-то эпатаж — стиль жизни. Какие знаменитости поразили своими образами нас в 2016 году?

Мадонна

Мадонна даже в 58 лет продолжает эпатировать публику своими нарядами. Отголоски сексуальной революции многолетней давности сейчас выглядят на женщине столь зрелого возраста довольно конфузно. Например, в начале 2016 года певица появилась на ежегодном бале американского Института костюма Met Gala в наряде от Givenchy с обнаженными ягодицами и не прикрытой ничем грудью. Даже на молодой девушке столь неоднозначный наряд на торжественном мероприятии, посвященном новым технологиям, вызвал бы недоумение, но Мадонну это не остановило. У звезды по- прежнему в ходу старые PR-технологии.

Ким Кардашьян

Не перестает удивлять своими нарядами и Ким Кардашьян. Эволюция образов популярной it-girl претерпела немало изменений, однако Ким продолжает эксперименты с сочетанием вещей. Последнее время звезде полюбился микс из спортивного обтягивающего трико, плюшевой шубы и высоких каблуков. Возможно, даже звезды имеют слабость к подобию треников с вытянутыми коленками в повседневной жизни. Однако даже светские выходы Ким не очень лестно оцениваются критиками. Например, платье-«рыболовная сеть», надетое на показ Balmain.

Dencia

Экстравагантные наряды певицы Dencia уже стали легендой. Каждый новый выход в свет звезды приковывает всеобщее внимание. Словосочетание «яркий образ» применительно к лукам звезды имеет буквальное значение. Зловещий комбинезон всех цветов радуги, надетый Densia на одно из мероприятий, явно был придуман поклонником magic mashrooms, а розовый наряд на Grammy с нашитыми игрушками Hello Kitty и стразами навеян фантазией дошкольницы.

Жаклин Ван Бирк

Певица Жаклин Ван Бирк любит карнавальные костюмы. Чем иначе объяснить выбор наряда на Grammy, похожего на дракона? Этот эпатажный образ делает ее достойной попасть в список самых странно одевающихся знаменитостей.

Джей Вилла

Однако даже Жаклин Ван Бирк на 58-й премии Grammy не превзошла певицу Джей Виллу, которая оделась поистине странно. Ее наряд напоминает скелет вымершего животного, который она нацепила на голое тело. Шлейф и шляпа на этом фоне смотрятся еще более неуместно. Интересно узнать, чем вдохновлялся стилист Джей, создавая столь нетривиальный образ.

Кэти Перри

Кэти Перри верна своему удивительному имиджу. Она тщательно продумывает каждое свое появление на публике, превращая его в подобие карнавала. В ход идут самые неординарные стилевые приемы. Певица эпатирует общественность, невзирая на религиозное воспитание. Эпатируют не только ее сценические наряды, но и повседневные образы. Кэти Перри находит лазейки в дресс-коде даже самых серьезных мероприятий.