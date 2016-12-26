На свете невозможно найти ни одну женщину, которая была бы равнодушна к стильным и ярким украшениям. Аксессуары способны подчеркнуть вкус их обладательницы и добавить в образ ту самую изюминку, которой часто не хватает для его завершения. Чтобы вы не потерялись в многочисленных браслетах, ожерельях и кольцах, редакция Passion.ru решила составить список украшений, которые должны быть в коллекции у каждой девушки к 30 годам.
Выбираем серьги
Многие девушки прокалывают уши в совсем юном возрасте, поэтому неудивительно, что серьги являются важным украшением любой женщины. Необходимый минимум, который у вас должен быть, — это вечная классика в виде крупных золотых либо серебряных серег-колец, универсальные «гвоздики», пуссеты из жемчуга и какая-либо пара сережек на выход. Например, в качестве вечернего украшения отлично подойдут длинные модели, украшенные стразами или камнями. Еще один подходящий вариант — серьги-кисти или серьги с крупными камнями. И не забудьте пополнить свою коллекцию модными серьгами, которые нравятся вам самой, а что это будет — оригинальные и стильные каффы, серьги геометрической формы или же знакомые многим клипсы — решать вам.
1 - Серебряные серьги с фианитами Sunlight 2093 руб., 2 - серебряные серьги с жемчугом и фианитами Valtera 3189 руб., 3 - золотые серьги с бриллиантами МЮЗ от 26 481 руб., 4 - золотые серьги Sokolov цена по запросу
Выбираем броши
Брошь уже давно не ассоциируется с вещами из бабушкиного сундука, поскольку сейчас это украшение на пике моды. Стильные броши вовсе не обязательно носить по одной, их можно прикалывать на жакет, пиджак или платье даже несколько штук сразу! Самые актуальные броши в этом сезоне — это аксессуары в форме глаза, красивого цветка, насекомого (например, жука-скарабея или бабочки), броши в стиле милитари (в форме исторических орденов) и различные винтажные аксессуары. Не стоит скупать сразу все новинки, но иметь пару красивых брошей на каждый день и на выход мы рекомендуем. Разумеется, носить такие украшения нужно с подходящей им одеждой. Ведь вы же не станете сочетать брошь в стиле милитари с коктейльным платьем, а вот со строгим смокингом или жакетом такой вариант вполне подойдет.
1 - брошь La Bourgeoise 1290 руб., 2 - брошь из золота с жемчугом и цветными фианитами Sokolov от 17 610 руб.
Выбираем кольца
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Еще одно украшение, без которого не обойтись любой девушке, следящей за модой, — это красивое кольцо. Модель, которая точно должна быть в вашей шкатулке, — это универсальный вариант в виде золотого либо серебряного кольца. Оно может быть украшено фианитами, либо быть вообще без каких-либо декоративных элементов. Такое украшение будет хорошо смотреться со строгим офисным нарядом, может отлично дополнить романтический образ. Хотите похулиганить? Тогда предлагаем остановиться на интересном и оригинальном варианте — массивном кольце удлиненной формы. С таким кольцом вы сможете создать настоящий рокерский образ. Крупные кольца удлиненной формы можно носить даже сразу по нескольку штук на одной руке. Если же вам больше по душе женственный романтический образ, то остановитесь на кольцах-ободках, они выглядят достаточно свежо и стильно. И не забудьте про коктейльное кольцо с крупным камнем, будь то изумруд, топаз или же рубин. Такое украшение поможет вам если не стать звездой вечеринки, то хотя бы не оставит незамеченным ваш наряд.
1 - кольцо из серебра с золотом Pandora 5150 руб., 2 - серебряное кольцо с фианитами Sunlight 1743 руб., 3 - золотое кольцо с голубым топазом Tiffany&co цена по запросу, 4 - золотое кольцо с жемчугом и бриллиантами Valtera 4989 руб.
Выбираем браслет
Разумеется, помимо серег, колец и брошей в вашей «сокровищнице» должно найтись место в том числе и для красивого браслета. Советуем остановиться на трех универсальных вариантах — это золотой либо серебряный браслет, украшение из кожи или кожзама и браслет с камнями на выход. Золотая или серебряная модель будет выигрышно смотреться в любой ситуации; аксессуар из кожи будет хорошо смотреться с одеждой из денима; браслет же с камнями можно оставить для особенного случая.
1 - золотой браслет с бриллиантами МЮЗ от 15 454 руб., 2 - кожаный браслет с кристаллами Swarovski 11 990 руб., 3 - золотой браслет с опалами Sokolov 16 990 руб.
Достаточно модный и популярный вариант — это браслеты с подвесками в виде шармов, которые помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность и немного рассказать окружающим о вашей жизни и интересах. Выбор подвесок велик — здесь и кулоны в виде цветов, сердец, животных, а также других форм и предметов. Плюс такого браслета в том, что он практически не надоест, ведь вы можете менять шармы на нем в зависимости от вашего вкуса и настроения.
1 - серебряный браслет Pandora 4500 руб., 2 - серебряный шарм с цирконами Pandora 3950 руб., 3 - серебряный шарм с цирконами Pandora 4650 руб.
Выбираем ожерелье
Еще один аксессуар, который должен быть у каждой модницы, — это модное ожерелье. Один из самых актуальных вариантов — колье из жемчуга. Нитка жемчужных бус — это универсальный вариант, который будет хорошо смотреться с любой одеждой, будь то маленькое черное платье, деловой костюм или же теплый свитер из ангоры. Помимо вечной классики в виде жемчуга, стоит обратить внимание и на новинки — в этом сезоне вам пригодится ожерелье-пластрон и крупное колье, украшенное камнями и стразами. И первый, и второй вариант лучше всего использовать для выхода в свет с вечерними платьями или изысканными деловыми костюмами.
1 - жемчужное ожерелье с золотой застежкой Примаэксклюзив 6290 руб., 2 - подвеска Tous на серебряной цепочке 4700 руб., 3 - колье Vittorio V. 8800 руб.
Фото: промо марок