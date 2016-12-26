На свете невозможно найти ни одну женщину, которая была бы равнодушна к стильным и ярким украшениям. Аксессуары способны подчеркнуть вкус их обладательницы и добавить в образ ту самую изюминку, которой часто не хватает для его завершения. Чтобы вы не потерялись в многочисленных браслетах, ожерельях и кольцах, редакция Passion.ru решила составить список украшений, которые должны быть в коллекции у каждой девушки к 30 годам.

Выбираем серьги

Многие девушки прокалывают уши в совсем юном возрасте, поэтому неудивительно, что серьги являются важным украшением любой женщины. Необходимый минимум, который у вас должен быть, — это вечная классика в виде крупных золотых либо серебряных серег-колец, универсальные «гвоздики», пуссеты из жемчуга и какая-либо пара сережек на выход. Например, в качестве вечернего украшения отлично подойдут длинные модели, украшенные стразами или камнями. Еще один подходящий вариант — серьги-кисти или серьги с крупными камнями. И не забудьте пополнить свою коллекцию модными серьгами, которые нравятся вам самой, а что это будет — оригинальные и стильные каффы, серьги геометрической формы или же знакомые многим клипсы — решать вам.

1 - Серебряные серьги с фианитами Sunlight 2093 руб., 2 - серебряные серьги с жемчугом и фианитами Valtera 3189 руб., 3 - золотые серьги с бриллиантами МЮЗ от 26 481 руб., 4 - золотые серьги Sokolov цена по запросу

Выбираем броши

Брошь уже давно не ассоциируется с вещами из бабушкиного сундука, поскольку сейчас это украшение на пике моды. Стильные броши вовсе не обязательно носить по одной, их можно прикалывать на жакет, пиджак или платье даже несколько штук сразу! Самые актуальные броши в этом сезоне — это аксессуары в форме глаза, красивого цветка, насекомого (например, жука-скарабея или бабочки), броши в стиле милитари (в форме исторических орденов) и различные винтажные аксессуары. Не стоит скупать сразу все новинки, но иметь пару красивых брошей на каждый день и на выход мы рекомендуем. Разумеется, носить такие украшения нужно с подходящей им одеждой. Ведь вы же не станете сочетать брошь в стиле милитари с коктейльным платьем, а вот со строгим смокингом или жакетом такой вариант вполне подойдет.

1 - брошь La Bourgeoise 1290 руб., 2 - брошь из золота с жемчугом и цветными фианитами Sokolov от 17 610 руб.

Выбираем кольца

Еще одно украшение, без которого не обойтись любой девушке, следящей за модой, — это красивое кольцо. Модель, которая точно должна быть в вашей шкатулке, — это универсальный вариант в виде золотого либо серебряного кольца. Оно может быть украшено фианитами, либо быть вообще без каких-либо декоративных элементов. Такое украшение будет хорошо смотреться со строгим офисным нарядом, может отлично дополнить романтический образ. Хотите похулиганить? Тогда предлагаем остановиться на интересном и оригинальном варианте — массивном кольце удлиненной формы. С таким кольцом вы сможете создать настоящий рокерский образ. Крупные кольца удлиненной формы можно носить даже сразу по нескольку штук на одной руке. Если же вам больше по душе женственный романтический образ, то остановитесь на кольцах-ободках, они выглядят достаточно свежо и стильно. И не забудьте про коктейльное кольцо с крупным камнем, будь то изумруд, топаз или же рубин. Такое украшение поможет вам если не стать звездой вечеринки, то хотя бы не оставит незамеченным ваш наряд.

1 - кольцо из серебра с золотом Pandora 5150 руб., 2 - серебряное кольцо с фианитами Sunlight 1743 руб., 3 - золотое кольцо с голубым топазом Tiffany&co цена по запросу, 4 - золотое кольцо с жемчугом и бриллиантами Valtera 4989 руб.