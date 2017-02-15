Модные, стильные, сексуальные и при этом абсолютно универсальные… Недаром брюки стали столь популярны среди прекрасного пола. Но каждый раз, выбирая из трендовых моделей, возникает вопрос: а подойдут ли эти брюки именно мне? Мы изучили все модные тенденции и подготовили для вас 10 самых универсальных фасонов брюк.

1. Классические брюки

Классические брюки, представляющие собой образец строгой элегантности, являются хитом всех сезонов. Они прекрасно уживаются в составе самых разных образов — от делового стиля до casual, становясь великолепным фоном для создания уникальных и смелых ансамблей. Прямые классические брюки прекрасно смотрятся на любой фигуре, главное, правильно подобрать размер.

Обладательницам пышных форм не следует выбирать прямые брюки с заглаженными стрелками, поскольку они растягиваются на широких бедрах, а стрелки искажаются. Классические брюки могут иметь завышенную либо заниженную талию, причем завышенная талия чаще встречается на более широких моделях, а заниженная, наоборот, на более узких.

2. Карго

Идеальная база для образа в стиле милитари. Для этого достаточно надеть топ цвета хаки или свободный пиджак, сшитый из близкой по текстуре и цвету ткани.

Для создания более женственного и нежного образа замените топ блузами или трикотажными кофтами. И никаких кроссовок и ботинок! В этот раз отдайте предпочтение босоножкам или туфлям на каблуках.

Брюки карго могут вписаться и в строгий классический стиль, если надеть их с высокой шпилькой и неброским верхом. Добавьте водолазку или однотонный топ с длинными рукавами.

Атластные или шелковые брюки прекрасно подойдут для вечернего выхода. С таким вариантом выгодно будет смотреться топ или шифоновая блуза с глубоким декольте. Дополнить наряд помогут интересная бижутерия и аксессуары, тонкий элегантный поясок на бедрах или яркий акцент в виде шелкового шарфика.

3. Слаксы

Как правило, такие брюки изготовлены из плотной ткани, имеют свободный фасон, небольшие складки в области пояса и отвороты внизу штанин.

Слаксы — поистине универсальная модель, поскольку свободный крой подходит практически всем независимо от пропорций фигуры. Худым девушкам добавит объем в «правильных» местах, а также поможет скрыть лишние килограммы тем, кому это необходимо.

4. Брюки палаццо

Широкий крой и расширение от линии бедра — они одновременно комфортные и стильные. Изготавливаются из различных тканей и имеют разную посадку и ширину штанин. В этом заключается их секрет универсальности.

Палаццо с подчеркнутой линией талии хорошо смотрятся на стройных девушках. Для женщин plus-size подойдут брюки со слегка заниженной посадкой.

Первым и самым главным правилом стильного ношения палаццо является удачно выбранная обувь. Туфли на каблуке или плоской подошве должны быть полностью закрытыми.

Миниатюрным девушкам данную модель лучше носить с каблуками, танкеткой или платформой. Высокие девушки могут позволить себе обувь на плоском ходу.

Переходя к выбору цвета, важно трезво оценить свою фигуру. Если бедра широкие, лучше не рисковать и остановиться на темных однотонных и светлых пастельных оттенках.

Стройные модницы могут позволить себе глубокие оттенки синего, бирюзового, оранжевого, желтого и красного, также приветствуются яркие орнаменты.

5. Джинсы

Без сомнения, в гардеробе любой современной женщины имеются брюки из денима.

В зависимости от типа фигуры можно выбрать прямой силуэт, джинсы-скинни или клеш, но цвет должен быть непременно темным, равномерным и насыщенным. Декоративная фурнитура, вышивка и аппликации со временем теряют свою актуальность. Простые синие джинсы составят идеальный комплект с любой одеждой — шифоновой блузой, вязаным кардиганом, футболкой, свитером, топом.

6. Пижамные брюки

Пижамные брюки следует приобрести из-за их универсальности, практичности и актуальности не только в летнее время года. Это та одежда, которая всегда надевается с удовольствием. Подобные вещи давно перестали служить исключительно для сна, теперь дизайнеры шьют их для прогулок, походов по магазинам, а также для светских мероприятий.

Зачастую данный предмет гардероба является частью стильных и продуманных образов. Но здесь важно понимать, как и с чем носить пижамные брюки.

Если на брюках много разноцветных узоров, смягчите их однотонной футболкой. Хорошо подойдут аккуратные топы на тонких бретелях, но без кружева, иначе все решат, что вы забыли переодеться утром. Подойдут и легкие рубашки или блузки.

Пижамные брюки отлично сочетаются с высоким каблуком — элегантные босоножки с тонкими ремешками, туфли на широком устойчивом каблуке, ботильоны. Если вы предпочитаете обувь на низкой подошве, оптимальным вариантом станут туфли-лодочки. Кроссовки и низкие ботинки носят преимущественно с укороченными брюками.

7. Спортивные брюки

Спортивные вещи, особенно кроссовки и спортивные брюки, давно перестали быть одеждой для занятий спортом и перешли в разряд must-have каждой модницы.

Благодаря коллекциям именитых брендов — Balenciaga, Stella McCartney и Alexander Wang — спортивные штаны существенно расширили свое первоначальное предназначение, теперь в них не стыдно появиться даже на красной дорожке и Неделе высокой моды. Сочетать можно как настоящие спортивные модели, так и их аналоги: спортивные брюки из трикотажных тканей или другого текстиля.

Секрет актуального образа: если надеваете спортивные штаны, то они должны быть единственным спортивным элементом в комплекте. Дополнить образ можно интересным клатчем, аксессуарами и обувью на высоком каблуке.

8. Брюки в полоску

Брюки в полоску — довольно интересная и универсальная вещь. Да, если подобрать правильные тона, полоски и фасон, то в таких брючках можно пойти и на вечеринку, и на прогулку, и даже в офис. Кроме того, этот предмет одежды идет всем.

Полоски могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Последний вариант идеален для обладательниц пышных форм, так как вертикальные узоры зрительно вытягивают силуэт. А вот горизонтальные подойдут только стройным или даже худым девушкам, так как они будут добавлять объем.

Полоска сама по себе является самодостаточным и довольно ярким принтом, так что другие узоры могут быть лишними и неуместными. Лучше всего выбирать однотонную одежду. Но если вы хотите выделиться и создать яркий образ, то делайте ставку на единичные рисунки и надписи.

9. Брюки-клеш

Брюки-клеш удлиняют ноги и делают их визуально стройнее, но только тогда, когда вы надеваете каблуки. Они могут сделать ваши бедра визуально уже, так как весь объем уходит на лодыжки.

Клеш очень хорош для женщин с объемным верхом, потому что внимание отвлекается от проблемной зоны и получается баланс.

Есть много видов клеша. Это скинни, клеш от колена, широкий клеш, а также укороченный. Подберите именно тот, который лучше всего подходит вашей фигуре.

10. Пляжные брюки (бохо-шик)

Пляжные брюки обычно имеют свободный крой, что подчеркивает хрупкую фигуру и скрывает особенности крупных ног.

Обычно их подбирают в тон к купальнику. Это выглядит очень эффектно, если вы очень долго находитесь на солнце — мягкая ткань прикроет тело от палящего солнца в разгар дня и будет очень кстати холодными летними вечерами.

Модели таких брюк имеют очень удобный крой. На талии находится шнурок или резинка, поэтому их не нужно застегивать. Если у вас много купальников, то купите несколько брюк разных расцветок. Тогда вы сможете создать красивые комплекты, которые будут привлекать внимание окружающих.

Фото: pinterest.com, lookbook.nu

