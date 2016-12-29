Мария Татарская, автор блога STYLE LIST, инстаграм- и ютуб-блогер, в повседневной жизни отдает предпочтение вещам простого кроя и сдержанной цветовой гаммы. Она уверена, что даже оперируя только базовыми вещами, можно создать нескучный образ с помощью расстановки цветовых акцентов и грамотной подборки аксессуаров. «Я всегда делаю акцент на деталях — что-то одно будет привлекать внимание», — говорит Мария. В основе ее повседневного гардероба — джинсы, футболка, объемный свитер, пиджак, удобная обувь, очки и сумки.

Специально для Passion.ru Мария показала свои самые любимые зимние образы.

В одном цвете

Мне очень нравится идея передачи одного цветового решения через весь образ. Это может быть не только один цвет, но и гармоничный микс оттенков, которые удачно сочетаются между собой. В основе этого образа — любимый мной оттенок марсала, то есть винный. Укороченный свитер с длинными рукавами — один из главных хитов этой зимы. Свой идеальный вариант нашла в онлайн-магазине Revolve: увидела и влюбилась в его глубокий и насыщенный цвет. Этот оттенок, на мой взгляд, очень удачно перекликается с цветными аппликациями на джинсах и обувью (а это результат моего шопинга в другом онлайн-магазине — LaModa, бренд Lost Ink). В целом, я редко экспериментирую с цветом и фасоном обуви, но в этом случае не сдержалась — очень уж понравились мне эти ботильоны.

На каждый день

Этот образ хорошо отражает мой повседневный стиль. Люблю максимально простые решения. И платье-свитер нейтральных оттенков, без каких бы то ни было принтов — беспроигрышный вариант. Это может быть объемное платье или более женственное, приталенное, облегающее — все зависит от настроения. Неизменным здесь останется сочетание с грубыми мужскими ботинками — без них никуда. В идеале, конечно, это Timberland, как у меня, которые являются одной из самых незаменимых и универсальных вещей в гардеробе. Зимой мне нравится носить трикотажные платья с гольфами, это очень уютная история — и тепло, и стильно. Дополнить образ помогает сумка глубокого болотного оттенка с ремешком-цепочкой, отсылающая к стилю милитари. Это DKNY. Я люблю такие вещи — в меру женственные, но с какой-нибудь интересной подачей.

Признаюсь честно: я совершенно не люблю принты в повседневных вещах, а тем более микс разных принтов — это совершенно не моя история. Тем не менее, у меня есть несколько любимых принтов на осенне-зимний сезон — это шотландская клетка и леопардовый. Именно эти принты, на мой взгляд, будут уместны в гардеробе практически любой девушки, поскольку они отлично сочетаются с базовыми вещами нейтральной цветовой гаммы и базовых фасонов. В качестве примера — мое любимое пальто из искусственного меха леопардовой расцветки из того же интернет-магазина Revolve. Когда я его надеваю, то следую лишь одному правилу — все остальные вещи должны быть максимально простыми и нейтральными. В идеале черными. Мне кажется, ошибка многих — надевать такое пальто с сексуальными фасонами, вызывающими расцветками; лучше отдать предпочтение чему-то максимально простому, спокойному.

Дополнить образ можно шарфом и наушниками или шапкой. Признаюсь честно, шапки я не люблю, а вот меховые наушники — отличная им альтернатива. У меня их много, даже есть одни леопардовые, в тон пальто. Нашла их в UGG Australia.

Любовь к oversize

Люблю свитера крупной вязки, у меня их много, разных цветов и на любой случай. В условиях российской зимы без них не обойтись. Мое недавнее открытие — российская марка Brusnika, которая специализируется на вязаных вещах.

Свитера объемного кроя предпочитаю сочетать с максимально приталенными, узкими вещами, чтобы ненароком не превратиться в необъятную тучку. Оversize-свитер с джинсами-бойфрендами и кроссовками — это слишком расслабленный образ. Я предпочитаю надевать такой свитер с брюками прямого кроя, узкими джинсами, юбкой-карандашом или платьем в бельевом стиле с кружевной отделкой, непременно длины миди. Сейчас на мне юбка-карандаш с достаточно высоким разрезом и в горизонтальную полоску, которая, вопреки распространенному мнению, совершенно не полнит. В таком образе я могу пойти на деловую встречу или бранч, надев повседневную обувь, например, ботильоны или ботинки в мужском стиле (на мне удобные ботинки Tamaris), а вечером мне стоит лишь заменить их лодочками, вместо сумки взять клатч, собрать волосы на затылке — и можно смело идти на ужин или светское мероприятие.

Деловой настрой

Я всегда любила брюки и считала, что у каждой девушки должен быть идеальный брючный костюм. Тем более сейчас, когда это один из знаковых трендов сезона. Брючный костюм нужно подбирать в зависимости от своего стиля и образа жизни: одному подойдет приталенный, другому более расслабленный — здесь нет универсальных правил. Точнее, здесь есть лишь одно правило — костюм должен идеально сидеть на фигуре, скрывая ее недостатки и подчеркивая достоинства. В моем гардеробе много брючных костюмов. Я считаю, что брюки отлично стройнят, главное, найти свой фасон, длину и цвет. Этот вариант — один из самых любимых на каждый день, в мужском стиле, от российского дизайнера Вадима Мерлиса и его марки Merlis Atelier. Вообще я очень люблю находить что-то интересное у российских дизайнеров, мне бывает некомфортно встретить кого-то в такой же вещи, а с ними такая вероятность равняется практически нулю — вещи выпускаются небольшим тиражом.

Образ помогли дополнить очень удобные броги Paolo Conte, очки и классические часы марки Qwill, послом которой я являюсь в настоящий момент. Мне нравится эта модель часов в стиле ретро, очень похожие были у моего дедушки, в этом есть своя душевность. Я люблю минимализм — в моем образе всегда минимум аксессуаров. Не приемлю различные браслетики, фаланговые кольца и прочие мелкие аксессуары — все это не моя история. А вот часы — это отличный и, главное, функциональный аксессуар. Очки ношу не только для стиля, но и для зрения. Люблю массивные оправы. Правильно подобранная стильная оправа запросто может стать главным акцентом всего образа. Правда, по своему опыту знаю, что найти классную оправу непросто. Эта — из коллаборации Harry Cooper с Антоном Беляевым, фронтменом группы Therr Maitz.

Фотограф: Анна Тимохина

Продюсер: Катарина Кудряшова