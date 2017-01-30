Неважно, сколько женщине лет — 35, 45, 55 — она всегда хочет казаться моложе. Иногда эти попытки выглядят странновато, ведь в ход идет одежда, обувь и аксессуары, предназначенные для молодых девушек. И тогда стремление выглядеть моложе превращается в создание нелепого и даже инфантильного образа. На это мы не согласны, а потому предлагаем изучить список вещей, которые давно пора отдать племяннице или младшей сестре.

Разноцветные колготки

Хотя тенденции последних нескольких сезонов и диктуют правило носить плотные колготки благородных оттенков или с принтами, смотрится это стильно и красиво лишь на подиуме, на ногах голливудских звезд или героинь стрит-стайла. В обычной же жизни их просто невозможно интегрировать ни в один комплект: для офисного ансамбля разноцветные колготки слишком яркие, а с вечерним платьем будут смотреться нелепо.

Ваш выбор — классические узоры и сдержанные тона. Черные или темно-серые плотные колготки для холодного времени года, прозрачные телесные без добавления лайкры для теплых дней — самый оптимальный вариант. Если хотите выбрать колготки с узором, обратитесь к моделям с женственным принтом: горошку, ажурам, в рубчик.

Рваные джинсы со стразами

Джинсы — универсальный предмет гардероба, который подойдет абсолютно любой женщине независимо от возраста. Правда, с учетом выбора правильной модели.

Джинсы, щедро декорированные стразами, металлической фурнитурой или от души разодранные дизайнерскими портными, оставьте своей младшей сестре. Это, конечно, не значит, что нужно полностью отказаться от декорированных моделей джинсов. Украшения на дениме допускаются, но только в том случае, если они будут деликатными, женственными и не кричащими. Например, вышивка или неяркий отдельный принт.

Ваша идеальная модель — классическая с посадкой на талии и не слишком облегающая. Отличным выбором станут mom-джинсы или «бойфренды», которые помогут составить расслабленный повседневный образ.

Кроп-топы

Топы, кофточки и свитера, открывающие пупок — точно не вариант одежды для взрослой и независимой 35-летней женщины! Даже если вашей фигуре завидуют все молодые девушки из вашего окружения.

Дело в том, что подобная длина верха придает всему образу легкомысленности и подростковой провокации. А вот необходимой доли сексуальности кроп-топ, особенно в спортивном стиле, не придаст однозначно.

Заменить укороченный топ можно другим верхом с фантазийными вырезами, например, на плечах или спине. Правда, и в этом случае вырезы должны быть небольшими.

Одежда кислотных оттенков

Чтобы выглядеть ярко, вовсе не обязательно надевать одежду кислотных и неоновых оттенков. Такие цвета подчеркивают зрелость кожи, обнажая все недостатки и неровности — морщинки, дряблость кожи и другое.

А вот актуальные в этом сезоне оттенки пряностей, ягод, вина и травы помогут составить благородный и динамичный ансамбль.

Одежда в небрежном стиле

Мешковатые свитера, вытянутые трикотажные футболки и пуловеры отлично смотрятся на молодых девушках. На зрелых женщинах стиль нормкор смотрится несколько нелепо, ведь «висящий» подол и смещенная линия плеча создают впечатление поплывшей фигуры.

Женщинам за 35 важно выбирать скроенные точно по фигуре вещи, которые придадут видимость подтянутого силуэта даже тогда, когда это не так. Поэтому в вашем гардеробе обязаны поселиться юбки-карандаши, платья-футляры и приталенные классические пальто.

Откровенное мини

На некоторых звездах, перешагнувших порог сорокалетия, можно видеть откровенное мини, короткие шорты и прочие вещи микроскопических размеров. Уверяем, это всего лишь часть сценического образа, которая не имеет никакого отношения к повседневной жизни. Далеким от звездного олимпа женщинам стилисты советуют ограничиться более скромной длиной чуть выше колена. А вот с фасонами юбок можно смело экспериментировать! Выбирайте что душе угодно — годе, А-образного силуэта, прямые и расклешенные.

Обувь экстравагантного дизайна

Туфли на замысловатом каблуке, ботильоны с шипами, кеды-криперсы и другие экстравагантные модели обуви, безусловно, внесут яркую изюминку в образ. Но только в том случае, если их обладательнице около 20 лет.

На женщинах старшего возраста подобная обувь смотрится, мягко говоря, неуместно. А вот модели, подчеркивающие изящную щиколотку или вытягивающие силуэт за счет каблука, только приветствуются.

Слишком яркие аксессуары

Дешевая бижутерия из пластика может быть уместна на молодых девушках. Но стилисты даже в этом случае наличие таких украшений ставят под сомнение.

Другое дело — одно изысканное и дорогое украшение, которое дополнит образ и добавит ему благородства. Если нет возможности приобретать ювелирные изделия, присмотритесь к качественной бижутерии, выполненной из самоцветов и качественных недрагоценных металлов.

Фото: asos.com, farfetch.com, vogue.com